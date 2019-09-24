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    Казахстан может служить успешным примером межэтнического согласия и толерантности - Елбасы

    24 Сентября 2019, 11:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан может служить успешным примером межэтнического согласия и толерантности. Об этом заявил Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев, выступая на четвертом совещании спикеров парламентов стран Евразии на тему: «Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Казахстане в мире и согласии сегодня проживают, работают и учатся представители 130 этносов и 46 конфессий. Вы можете пройтись по этому городу и увидеть культурные сооружения как мусульман, так и иудейства, православия, католицизма. И все люди спокойно живут и могут исполнять те религиозные обряды, которые они хотят, без какого-либо страха», - сказал Нурсултан Назарбаев.

    Елбасы подчеркнул, что все казахстанцы имеют равные права и возможности, свободу, определенную Конституцией РК.

    «Это стало нашим вкладом в обеспечение законодательного статуса личности, и, думаю, что это и есть основные права и свободы человека – жить в мире, дружбе. Несмотря на национальность, религию и язык все казахстанцы имеют равные возможности. Более того, в контексте происходящих в мире событий Казахстан может служить успешным примером межэтнического согласия и толерантности», - подчеркнул Елбасы.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана Религия Права человека Общество Первый Президент - Елбасы
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