Казахстан может расторгнуть договор с арендатором судна «Жибек жолы»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев сообщил, что Казахстан может расторгнуть договор с российской компанией, арендовавшей судно «Жибек жолы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр пояснил, что компания «Қазақстан темір жолы» (КТЖ) прокомментировала уже информацию, что судно «Жибек жолы» находилось в аренде у российской компании.

Ранее в СМИ вышла информация о том, что Генеральная прокуратура Украины обратилась к Турции с просьбой задержать и арестовать грузовое судно.

«Российская компания не под санкциями. Сейчас правоохранительные органы разбираются. Они заявление сделали, прокуратура разберется», - сообщил журналистам Каирбек Ускенбаев после заседания Правительства.

Министр также назвал позицию казахстанской стороны.

«Позиция казахстанской стороны – мы передали судно в аренду. За него отвечает тот, кто получил это судно в аренду. При получении судна в аренду, есть ограничения. Если он занялся какой-то деятельностью, которая не соответствует правовым нормам, которые приняты в Казахстане и международном праве, то конечно, данный договор будет расторгнут и это судно будет отозвано», - заявил глава Мининдустрии.

По его словам, по делу будет дана правовая оценка. Как заявил Каирбек Ускенбаев, если турецкая сторона займется этим вопросом, то они должны будут выяснить происхождение груза, а также кто отправлял груз.

«Правовую оценку дадут сразу же и тогда понятно будет, есть правовые последствия для расторжения и возврата судна или нет», - считает министр.

Также он сообщил, что Казахстан не связывался с Турцией.

«Мы официальный запрос делаем. Пусть разберутся в правовом поле, чтобы мы не вмешивались и не будоражили это событие, потому что оно в правовом поле находится. Как только они дадут правовую оценку, мы будем соответственно решение принимать: расторжение договора или не расторжение», - пояснил Каирбек Ускенбаев.

Как сообщалось, сделка продажи зерна была между эстонской компанией «Mangelbert OU» и турецкой стороной.





Фото: railways.kz