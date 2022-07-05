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    Казахстан может расторгнуть договор с арендатором судна «Жибек жолы»

    5 Июля 2022, 10:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев сообщил, что Казахстан может расторгнуть договор с российской компанией, арендовавшей судно «Жибек жолы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Министр пояснил, что компания «Қазақстан темір жолы» (КТЖ) прокомментировала уже информацию, что судно «Жибек жолы» находилось в аренде у российской компании.

    Ранее в СМИ вышла информация о том, что Генеральная прокуратура Украины обратилась к Турции с просьбой задержать и арестовать грузовое судно.

    «Российская компания не под санкциями. Сейчас правоохранительные органы разбираются. Они заявление сделали, прокуратура разберется», - сообщил журналистам Каирбек Ускенбаев после заседания Правительства.

    Министр также назвал позицию казахстанской стороны.

    «Позиция казахстанской стороны – мы передали судно в аренду. За него отвечает тот, кто получил это судно в аренду. При получении судна в аренду, есть ограничения. Если он занялся какой-то деятельностью, которая не соответствует правовым нормам, которые приняты в Казахстане и международном праве, то конечно, данный договор будет расторгнут и это судно будет отозвано», - заявил глава Мининдустрии.

    По его словам, по делу будет дана правовая оценка. Как заявил Каирбек Ускенбаев, если турецкая сторона займется этим вопросом, то они должны будут выяснить происхождение груза, а также кто отправлял груз.

    «Правовую оценку дадут сразу же и тогда понятно будет, есть правовые последствия для расторжения и возврата судна или нет», - считает министр.

    Также он сообщил, что Казахстан не связывался с Турцией.

    «Мы официальный запрос делаем. Пусть разберутся в правовом поле, чтобы мы не вмешивались и не будоражили это событие, потому что оно в правовом поле находится. Как только они дадут правовую оценку, мы будем соответственно решение принимать: расторжение договора или не расторжение», - пояснил Каирбек Ускенбаев.

    Как сообщалось, сделка продажи зерна была между эстонской компанией «Mangelbert OU» и турецкой стороной.


    Фото: railways.kz

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Транспорт Россия Турция МИИР РК Эстония
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