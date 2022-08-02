Казахстан может потерять главного импортера ячменя

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Основным покупателем казахстанского ячменя является Иран, его доля составляет 86-90% от общего объема экспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По экспорту ячменя есть большой вопрос. Сегодня Иран ведет переговоры с Российской Федерацией, и, если они договорятся о поставках, то наши объемы (1,36 млн тонн – прогнозируемый объем экспорта на основе среднего многолетнего объема – прим.ред.) будет очень сложно реализовать. Иран - хороший покупатель, но он находится под санкциями, и есть проблемы с платежами (…) Насколько я понимаю, Иран с Россией ведут переговоры о взаимовыгодном расчете, и если они об этом договорятся, то, конечно, это сильно ударит по нашему экспорту в Иран. Если экспорт будет ограничен, то внутренние цены просядут еще больше», - разъяснил председатель Зернового союза Казахстана Нурлан Оспанов на встрече с журналистами.

По его словам, предложение на рынке ячменя в Казахстане составляет 3,25 млн тонн. При условии, что экспорт составит 1,36 млн тонн, то спрос оценивается в 3,03 млн тонн. Переходящие запасы на 1 сентября 2023 года, по оценке союза, составят 120 тыс. тонн.

Ранее сообщалось о снижении цен на зерно, в том числе и на ячмень, что может привести к убыткам в зернопроизводстве.

«При таких ценах, которые пойдут вниз, потребление ячменя на фуражные цели вырастет, станет доступным для наших животноводов», - добавил Н.Оспанов.



