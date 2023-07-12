Казахстан может поставлять в Пакистан 80 обработанных товаров на $411,9 млн

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин провел встречу по вопросам развития торгово-логистических возможностей между Казахстаном и Пакистаном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

12 июня Серик Жумангарин встретился с генеральным директором ведущей мультимодальной логистической компании в Пакистане National Logistics Cell Фаррухом Шахзадом Рао.

Встреча состоялась в продолжение визита Серика Жумангарина в Пакистан, состоявшегося в декабре 2022 года, для участия в работе 11 заседания Межправкомиссии по торгово-экономическому, научному, техническому и культурному сотрудничеству двух стран. Тогда казахстанская сторона провела встречи с крупным бизнесом, представителями портов Пакистана и компанией NLC, с которой были обсуждены вопросы автомобильного транзита через Афганистан. В то время компания заверила, что готова страховать транспортировку и обеспечить доставку грузов из Пакистана в Казахстан и обратно по кратчайшему маршруту. Теперь стороны встретились в Астане для предметного обмена мнениями и инициативами по вопросам развития торгово-логистических возможностей между Казахстаном и Пакистаном.

Как отметил на встрече Серик Жумангарин, Пакистан для Казахстана является важным торговым партнером в Южной Азии. Есть большой потенциал в поставках на пакистанский рынок 80 обработанных товаров различных отраслей на сумму $411,9 млн.

«Расширение сотрудничества в области транспорта и логистики играет ключевую роль в интенсификации наших партнерских отношений. Порты Пакистана – Гвадар, Карачи, Касим представляют большой интерес для нас как для продвижения экспорта казахстанской продукции на рынки Пакистана и Южной Азии, так и повышения привлекательности транзитного потенциала наших стран для выхода на экспортные рынки Южной Азии», — сообщил Серик Жумангарин.

Вице-премьер Казахстана предложил рассмотреть варианты организации взаимных поставок сухопутными маршрутами через территории Узбекистана, Туркменистана и Афганистана с применением морских портов через Средний коридор (ТМТМ), территорию Ирана либо через Китай. И автомобильными перевозками через Каракорумское шоссе через Кыргызстан, Китай и далее в Пакистан.

Со своей стороны участники пакистанской делегации также заверили в своем стремлении активизировать сотрудничество двух стран, заявив о готовности предоставить рекомендации и конкретные предложения по логистике.

По окончании встречи Серик Жумангарин пригласил пакистанский бизнес принять участие в казахстанско-афганском бизнес-форуме, который впервые пройдет в Астане в начале августа.

National Logistics Cell (NLC) является ведущей мультимодальной логистической компанией в Пакистане. NLC обеспечивает непрерывный логистический цикл с помощью системы управления парком с поддержкой ERP, обрабатывающей большую часть внутренних и региональных грузов. NLC использует мультимодальные виды транспорта, включая автомобильный, железнодорожный, морской и воздушный. Возможности NLC дополняются сетью сухих портов и складских помещений в крупных торговых центрах и портовых городах Пакистана.