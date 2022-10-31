Казахстан может нарастить поставки в ФРГ 100 наименований обработанных товаров на $1 млрд

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В понедельник, 31 октября, первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр провел переговоры с экономической делегацией Германии, прибывшей в Казахстан в рамках рабочего визита министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

В состав делегации во главе с руководителем Департамента по экономическим вопросам и устойчивому развитию МИД ФРГ Оливером Рентшлером вошли представители ряда немецких компаний, среди которых Svevind Group, Knauf, Lufthansa, Goldbeck Solar и др.

В ходе встречи обсуждены вопросы углубления казахстанско-германского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, развития «зеленой» экономики, реализации совместных проектов.

В своем выступлении Р. Скляр отметил, что Германия традиционно является важнейшим партнером Казахстана в Европейском Союзе, и выразил заинтересованность нашей страны в дальнейшем углублении партнерства в сферах энергетики, промышленности, транспорта и логистики, сельского хозяйства и др. В частности, по его словам, Казахстан может нарастить поставки порядка 100 наименований обработанных товаров на $1 млрд.

В свою очередь глава экономической делегации Оливер Рентшлер высоко оценил уровень взаимодействия между госорганами и бизнес-структурами двух стран, а также отметил эффективность специальной рабочей группы Правительства РК по работе с германскими компаниями.

В целом представители немецкой делегации выразили готовность укреплять сотрудничество в энергетической и транспортной отраслях, разработке новых месторождений.

В завершение состоялась сессия «вопрос-ответ», на которой были обсуждены практические аспекты двустороннего взаимодействия. Кроме того, достигнута договоренность об организации подобных встреч в будущем.

Фото: primeminister.kz



