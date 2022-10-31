Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Казахстан может нарастить поставки в ФРГ 100 наименований обработанных товаров на $1 млрд

    31 Октября 2022, 20:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В понедельник, 31 октября, первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр провел переговоры с экономической делегацией Германии, прибывшей в Казахстан в рамках рабочего визита министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    В состав делегации во главе с руководителем Департамента по экономическим вопросам и устойчивому развитию МИД ФРГ Оливером Рентшлером вошли представители ряда немецких компаний, среди которых Svevind Group, Knauf, Lufthansa, Goldbeck Solar и др.

    В ходе встречи обсуждены вопросы углубления казахстанско-германского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, развития «зеленой» экономики, реализации совместных проектов.

    В своем выступлении Р. Скляр отметил, что Германия традиционно является важнейшим партнером Казахстана в Европейском Союзе, и выразил заинтересованность нашей страны в дальнейшем углублении партнерства в сферах энергетики, промышленности, транспорта и логистики, сельского хозяйства и др. В частности, по его словам, Казахстан может нарастить поставки порядка 100 наименований обработанных товаров на $1 млрд.

    В свою очередь глава экономической делегации Оливер Рентшлер высоко оценил уровень взаимодействия между госорганами и бизнес-структурами двух стран, а также отметил эффективность специальной рабочей группы Правительства РК по работе с германскими компаниями.

    В целом представители немецкой делегации выразили готовность укреплять сотрудничество в энергетической и транспортной отраслях, разработке новых месторождений.

    В завершение состоялась сессия «вопрос-ответ», на которой были обсуждены практические аспекты двустороннего взаимодействия. Кроме того, достигнута договоренность об организации подобных встреч в будущем.

    Фото: primeminister.kz
    Правительство РК Экономика Германия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Влияние санкций на экономику Казахстана прокомментировал Жозеп Боррель
    Объем торговли между Казахстаном и странами ЕС увеличился на 42% в этом году
    Двукратное снижение роста инфляции к концу следующего года прогнозирует Минфин
    Инвестиции в Алматы выросли на 22,1% с начала года
    Популярное
    1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
    2 Нурлан Ауесбаев встретился с избирателями в Астане
    3 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
    4 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису
    5 Вынесший из огня людей столичный пожарный находится в тяжелом состоянии
    Новости партнеров