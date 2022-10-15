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    Казахстан может нарастить экспорт в Туркменистан по 80 товарным позициям – Президент РК

    15 Октября 2022, 14:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев указал на возможность наращивания экспорта в Туркменистан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Существенно активизировались межправительственные контакты, а также связи между деловыми кругами двух стран. На стадии реализации находится целый ряд проектов в различных отраслях экономики. Считаем, что у нас имеются значительные резервы для углубления торгово-экономической кооперации. В этой связи нами обозначена необходимость диверсификации экспорта с учетом взаимодополняемости наших экономик», - сказал Касым-Жомарт Токаев на брифинге после расширенного заседания с участием делегации из Туркменистана.

    По словам Президента, Казахстан может нарастить экспорт в Туркменистан по 80 товарным позициям.

    «Уверен, туркменские предприниматели также могут увеличить поставки своей продукции на наш рынок. Мы будем делать все возможное, чтобы достичь этой цели. Мы отметили наличие возможности для расширения субсидированных поставок продукции. Перспективные коммерческие контракты могут быть реализованы по линии экспорта страховой компании «КазахЭкспорт», - добавил Глава государства.

    Сегодня Президенты Казахстана и Туркменистана встретились в Акорде. Ранее сообщалось, что подготовлен список товаров для экспорта в Туркменистан.

    В рамках госвизита Президента Туркменистана в Казахстан подписано 14 документов.


    Фото: akorda.kz



    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Экономика Туркменистан Сотрудничество Токаев Касым-Жомарт
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