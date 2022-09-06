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    Казахстан может нарастить экспорт в Германию до 1 млрд евро - Роман Скляр

    6 Сентября 2022, 14:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр озвучил перспективы Казахстана по экспорту товаров в Германию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно нашим расчетам, у Казахстана на сегодняшний день имеется потенциал по наращиванию экспорта в Германию по более чем 140 товарным позициям на сумму порядка 1 млрд евро. Интеграция германского капитала в экономику нашей страны также уверенно растет. 90% германских инвестиций направлены на несырьевой сектор экономики. Для нас это показатель высокого доверия к Казахстану и выбранному нами инвестиционному вектору развития», - сказал он, выступая на казахстанско-германском бизнес-форуме в Нур-Султане.

    Он обратился к представителям бизнеса и отметил, что отношения между двумя странами могут считаться успешными, только если выстраивается конструктивный диалог, развивается кооперационное и взаимное сотрудничество между деловыми кругами. Руководство стран в лице глав государств и правительств налаживает политические и торгово-экономические отношения, создают только основу для взаимного сотрудничества, остальное - в руках бизнесменов.

    Ранее сообщалось, что Президент Касым-Жомарт Токаев принял экономическую делегацию Германии. В ходе встречи были обсуждены вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Германией.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Правительство РК Германия
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