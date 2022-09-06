Казахстан может нарастить экспорт в Германию до 1 млрд евро - Роман Скляр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр озвучил перспективы Казахстана по экспорту товаров в Германию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно нашим расчетам, у Казахстана на сегодняшний день имеется потенциал по наращиванию экспорта в Германию по более чем 140 товарным позициям на сумму порядка 1 млрд евро. Интеграция германского капитала в экономику нашей страны также уверенно растет. 90% германских инвестиций направлены на несырьевой сектор экономики. Для нас это показатель высокого доверия к Казахстану и выбранному нами инвестиционному вектору развития», - сказал он, выступая на казахстанско-германском бизнес-форуме в Нур-Султане.

Он обратился к представителям бизнеса и отметил, что отношения между двумя странами могут считаться успешными, только если выстраивается конструктивный диалог, развивается кооперационное и взаимное сотрудничество между деловыми кругами. Руководство стран в лице глав государств и правительств налаживает политические и торгово-экономические отношения, создают только основу для взаимного сотрудничества, остальное - в руках бизнесменов.

Ранее сообщалось, что Президент Касым-Жомарт Токаев принял экономическую делегацию Германии. В ходе встречи были обсуждены вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Германией.