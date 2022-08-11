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    • Казахстан лишился всех участников еврокубков

    11 Августа 2022 23:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Все четыре казахстанских клуба уже завершили выступление в еврокубках в сезоне-2022/23. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Тобол» в статусе чемпиона Казахстана начинал свой еврокубковый путь в Лиге чемпионов, однако уже в первом отборочном раунде разгромно проиграл по сумме двух матчей венгерскому «Ференцварошу» (1:5). Затем во втором раунде Лиги конференций «Тобол» победил гибралтарский «Линкольн Ред Импс» (3:0), но в третьем уступил боснийскому «Зриньски» (1:2).

    Также до третьего раунда Лиги конференций дошел «Кызыл-Жар»: во втором раунде петропавловский клуб сенсационно победил хорватский «Осиек» (3:2), однако в третьем потерпел поражение от кипрского АПОЭЛа (0:1).

    «Астана» во втором раунде Лиги конференций сокрушительно проиграла польскому «Ракуву» (0:6). «Кайрат» также стартовал со второго раунда и тоже уступил в первом же противостоянии — венгерской «Кишварде» (0:2).


    #Спорт #Футбол
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