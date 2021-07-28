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    Казахстан лишился третьего боксера на Олимпиаде в Токио

    28 Июля 2021, 11:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Токио продолжается олимпийский турнир по боксу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Серик Темиржанов, представляющий Казахстан в весовой категории до 57 кг, в 1/8 финала проводил поединок против соперника из США Дьюка Регана.

    Встреча завершилась со счётом 0:5 в пользу американца.

    «Сделал всё, что было в моих руках, постарался выложиться полностью. Так вышло, ничего не могу сказать. Прошу прощения у людей, чьи надежды я не оправдал. Старался, но не хватило сил», - прокомментировал боксёр.

    Напомним, что сегодня на ринг выйдет ещё один представитель команды Казахстана Бекзад Нурдаулетов.

    ФОТО: Женис Ыскабай, НОК Казахстана

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Олимпиада
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