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    Казахстан лидирует в рейтинге IBA после ЧМ-2023 по боксу

    29 Мая 2023, 00:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - После мужского чемпионата мира-2023 по боксу Казахстан занимает первое место в рейтинге Международной боксерской ассоциации (IBA), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    На данный момент у Казахстана — 81 000 баллов. На втором месте идет Узбекистан — 60 800 баллов. Тройку лучших замыкает Россия — 58 050 баллов.

    Также в топ-10 входят Индия (55 500), Куба (45 300), Бразилия (43 400), Италия (38 980), Турция (38 450), Мексика (37 650) и США (34 950).

    В рейтинге IBA суммируются очки, набранные мужской и женской сборными. На мужском чемпионате мира в Ташкенте (Узбекистан) Казахстан выиграл четыре золотые и одну серебряную медали. Также в этом году проходил женский чемпионат мира в Нью-Дели (Индия). На нем Казахстан завоевал две серебряные и четыре бронзовые медали.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Бокс спортсмены Казахстана
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