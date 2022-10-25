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    Казахстан лидирует по поставкам продовольствия в Узбекистан

    25 Октября 2022, 13:21

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Казахстан по итогам девяти месяцев текущего года лидирует по поставкам продовольствия в Узбекистан, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Государственного комитета статистики РУ, в январе - сентябре 2022 года Казахстан сохранил первое место в списке основных стран - поставщиков продовольственных товаров в Узбекистан. Доля казахстанской продукции в общем объеме импорта продовольствия Узбекистана в указанный период составила 36,2 процента.

    Основной спрос приходится на казахстанскую пшеницу – 1,8 млн тонн, муку – 280 тыс. тонн, ячмень -73 тыс. тонн, растительное масло – 65 тыс. тонн и картофель - 49,6 тыс. тонн.

    В пятерку основных импортеров также вошли Россия – 24% (от общего импорта), Бразилия – 14,7%, Беларусь - 4,3%, Пакистан – 2,2%.

    Ранее сообщалось, что более 95 % импорта муки в Узбекистане приходится на казахстанскую продукцию.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Центральная Азия Экономика Узбекистан
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