Казахстан лидирует по поставкам продовольствия в Узбекистан

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Узбекистан за семь месяцев этого года увеличил импорт продовольственных товаров из Казахстана в 1,4 раза, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Государственного комитета статистики Республики Узбекистан по итогам января-июля Казахстан с долей 37 % от общего импорта сохраняет первое место в списке основных стран-поставщиков продовольственных товаров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года закуп казахстанской продукции вырос в 1,4 раза, увеличив финансовые показатели с $499,3 млн до $698,9 млн.

По данным ведомства импорт пшеницы из Казахстана вырос с $344,9 млн до $422,4 млн (в 1,2 раза), пшеничной муки – с $45,9 млн до $68,5 млн (1,5 раза), растительного масла – с $43,6 млн до $62,5 млн (1,4 раза), маргарина и комбижира – с $2,6 млн до $35,5 млн (13,2 раза), мяса – с $10,2 млн до $39,6 млн (3,9 раза).

В пятерку основных импортеров также вошли Россия – 24,6 % (от общего импорта), Бразилия – 13,8 %, Беларусь - 4,3 %, и Пакистан – 2,7 %.

Ранее сообщалось, что более 95 % импорта муки в Узбекистане приходится на казахстанскую продукцию.



