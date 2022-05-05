5 Мая 2022 21:33

Казахстан лидирует по поставкам продовольствия в Узбекистан

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Узбекистан в первом квартале этого года увеличил импорт продовольственных товаров из Казахстана в 1,5 раза, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Государственного комитета статистики РУ, по итогам января-марта Казахстан с долей 37,8% от общего импорта сохраняет первое место в списке основных стран-поставщиков продовольственных товаров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, закуп казахстанской продукции вырос в 1,5 раза, увеличив финансовые показатели с $200,1 млн до $309,7 млн.

По данным ведомства, импорт пшеницы из Казахстана вырос с $138 млн до $201,6 млн (в 1,4 раза), пшеничной муки - с $17,3 млн до $28,1 млн (1,6 раза), маргарина и комбижира - с $0,87 млн до $15,9 млн (18 раз), мяса - с $3,1 млн до $11,8 млн (3,8 раза), ячменя - с $1,3 млн до $6,7 млн (5,1 раза).

В пятерку основных импортеров также вошли Россия - 25,1% (от общего импорта), Бразилия - 11,9%, Беларусь - 4,2%, и Пакистан - 4,0%.

Ранее сообщалось, что по итогам первого квартала 2022 года суммарный товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном превысил $1 млрд, что на 27% выше аналогичного периода прошлого года.