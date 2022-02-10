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Казахстан лидирует по поставкам продовольствия в Узбекистан

10 Февраля 2022 10:45
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Казахстан лидирует по поставкам продовольствия в Узбекистан

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Казахстан по итогам текущего года лидирует по поставкам продовольствия в Узбекистан, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным Государственного комитета статистики РУ, по итогам 2021 года импорт продовольствия осуществлялся в основном из таких стран, как Казахстан – 34,1 %, Российская Федерация – 27,3 %, Бразилия – 11,2 % Республика Беларусь – 3,6 %, и Украина –2,2 %.

«Объем импорта продовольственной продукции из Казахстана в 2020 году составил 867,3 млн долларов США, а в 2021 году этот показатель увеличился до 996,5 млн долларов США или на 129,2 млн. Доля Казахстана в общем импорте продовольственной продукции составила 34,1%», - сообщает Госкомстат РУ.

По данным ведомства, основной спрос приходиться на казахстанские крупы – 65,1 % (от общего объема импорта), муку – 9,3 %, и растительное масло – 8%.

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#Экономика   #Узбекистан  
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Автор:

Мадибек Джанибеков

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