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    Казахстан – лидер по темпам роста в производстве сельхозпродукции среди стран ЕАЭС

    12 Февраля 2021, 19:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным Евразийской экономической комиссии в 2020 году Казахстан стал лидером в ЕАЭС по темпам роста производства сельхозпродукции, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

    «Департамент статистики ЕЭК представил экспресс-информацию о производстве сельскохозяйственной продукции в Евразийском экономическом союзе в 2020 году. Как следует из материала, в январе – декабре 2020 года производство сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий составило 114,4 млрд долларов США и увеличилось по сравнению с январем – декабрем 2019 года на 2,3%», говорится в сообщении организации.

    Наибольший прирост при этом наблюдался в Казахстане (на 5,6%) и в Беларуси (на 4,9%), в этих странах производство сельхозпродукции в целом за год составило 15,2 млрд долларов США и 9,3 млрд долларов США соответственно.

    В России и Армении производство увеличилось на 1,5% и составило 84,9 млрд долларов США и 1,7 млрд долларов США соответственно. В Кыргызстане производство составило 3,2 млрд долларов США, увеличившись на 1,1%.

    Автор:

    Минсельхоз Экономика Сельское хозяйство ЕАЭС 2020-Итоги года
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