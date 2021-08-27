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    Казахстан - ключевой партнер ЕС в продвижении региональной стабильности - Шарль Мишель

    27 Августа 2021, 14:49

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Казахстан является ключевым партнером ЕС в продвижении региональной стабильности. Об этом глава Европейского Совета написал в своем аккаунте в сети Twitter, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, борьба с угрозами терроризма и незаконного оборота наркотиков и предотвращение нелегальной миграции являются общим приоритетом Евросоюза и Казахстана.

    Напомним, что 26 августа по инициативе европейской стороны состоялся телефонный разговор Главы государства с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

    Европейский Совет ( European Council) — высший политический орган Европейского союза, состоящий из глав государств и правительств государств - членов ЕС . Членами Европейского Совета являются также его председатель , избираемый на 2,5 года, и председатель Европейской комиссии.



    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Центральная Азия Евросоюз
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