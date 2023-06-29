Казахстан - ключевой игрок в обеспечении региональной безопасности - Генсек ОБСЕ Хельга Шмид

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид в начале июня посетила Казахстан, где встретилась с руководством страны и приняла участие в Международном форуме Астана. О своем недавнем визите, сотрудничестве с Казахстаном, а также о приоритетах и путях решения актуальных вопросов безопасности Хельга Шмид рассказала в эксклюзивном интервью аналитическому обозревателю МИА «Казинформ».

- Расскажите о целях Вашего визита в Казахстан? Какие сферы сотрудничества обсуждались с руководством страны и представителями гражданского общества?

- Я имела честь выступать на пленарном заседании Международного форума Астана и позвольте мне воспользоваться возможностью поблагодарить Президента Казахстана за то, что он привнес в работу форума новый фокус на международные отношения. Это своевременное мероприятие и важная платформа, продвигающая диалог и сотрудничество как средство решения ключевых глобальных проблем, что очень созвучно тому, чем мы занимаемся в ОБСЕ.

Во время своего визита я также встретилась с Президентом Касым-Жомартом Токаевым, заместителем Премьер-министра - министром иностранных дел Муратом Нуртлеу и другими представителями власти. Многие из проведенных мною дискуссий были посвящены углублению регионального сотрудничества и связности в свете общих проблем региона, таких как пограничные вопросы, энергетическая безопасность и изменение климата. Ведь все эти вызовы объединяет то, что только совместные и всеобъемлющие усилия могут помочь их преодолеть.

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Изменение климата — это особая угроза, которая требует немедленного внимания. Я рада, что Президент назначил министра экологии представлять Казахстан на климатической конференции, которая пройдет в Вене 7 июля. В конференции примут участие министры из Центральной Азии, Европы и всего региона ОБСЕ.

Я также имела честь вручить министру экологии Сулейменовой международный сертификат Eco-Port для порта Курык. Этот всемирно утвержденный стандарт экологического менеджмента показывает, как торговля и защита окружающей среды могут идти рука об руку. Сертификат является результатом успешного сотрудничества между ОБСЕ и Казахстаном, которым я очень горжусь.

- Казахстан является активным членом ОБСЕ с момента обретения независимости, и кульминацией стало проведение саммита ОБСЕ в 2010 году в Астане и принятие Астанинской декларации. Как Вы оцениваете вклад Казахстана в инициативы организации и какую роль страна играет в укреплении региональной стабильности?

- Это важные вехи, подчеркивающие давние отношения между ОБСЕ и Казахстаном, которые значительно укрепились с момента создания Офиса программ ОБСЕ в Астане в 1999 году. С тех пор вклад Казахстана в ОБСЕ играет решающую роль в укреплении региональной стабильности. Как вы упомянули, примером этого являются успешное председательство в 2010 году, Астанинский саммит и Астанинская декларация, которая и по сей день остается важным документом.

Точно так же, ОБСЕ по-прежнему твердо привержена Казахстану. Сотрудники нашего Офиса программ в Астане каждый день демонстрируют это, укрепляя связи с правительством, гражданским обществом, академическими кругами, частным сектором и международным сообществом, чтобы поддержать страну в ее комплексной программе реформ. Это особенно важно, учитывая беспрецедентные риски безопасности, с которыми мы сталкиваемся сегодня в регионе ОБСЕ, включая последствия войны в Украине и риски, связанные с нестабильностью в Афганистане. Это вызовы, с которыми мы все сталкиваемся и которые остро ощущаются здесь, в Центральной Азии. Наиболее эффективным способом их решения является региональное сотрудничество. И Казахстан играет ведущую роль в регионе, что было продемонстрировано на впечатляющем международном форуме Астана, собравшем лидеров со всего мира.

- ОБСЕ регулярно направляет своих наблюдателей на выбор ы в Казахстане, в том числе на досрочные президентские выборы в ноябре 2022 года и парламентские выборы в марте 2023 года. Как Вы оцениваете эти избирательные процессы и как они определяют политическое будущее Казахстана?

- Демократические выборы являются важной основой долгосрочной безопасности и стабильности. Все государства - участники ОБСЕ - обязались проводить выборы в соответствии со стандартами ОБСЕ и другими международными стандартами.

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По приглашению стран-участниц ОБСЕ, а точнее наше Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), наблюдает за выборами и дает рекомендации по улучшению процесса. Мы смотрим не только на сам процесс голосования, но и на то, имели ли политические партии равный доступ к средствам массовой информации или сталкиваются ли определенные группы с большими трудностями при выдвижении своей кандидатуры. Хотя ситуация в разных странах различна, возможности для улучшения можно найти во всех государствах-участниках ОБСЕ. Как ОБСЕ, мы стремимся устранить любые недостатки, чем и занимается наш Офис программ в Астане в тесном сотрудничестве с властями Казахстана, выполняющими рекомендации БДИПЧ.

- Как ОБСЕ может поддержать демократические преобразования в стране и эффективное управление?

- Устойчивое демократическое развитие требует сильных институтов, соблюдения верховенства права и активного гражданского общества. На встречах с представителями правительства и парламента, мне рассказали об амбициозной программе реформ, и я заверила их, что ОБСЕ, как наши институты в Вене, так и Офис программ в Астане, готовы оказать поддержку. ОБСЕ, через сотрудников на местах, уже тесно сотрудничает с официальными лицами Казахстана в этой области: помощь в развитии институционального потенциала через Офис омбудсмена для продвижения управления водными ресурсами или продвижения участия общественности в государственном планировании и законотворчестве. Это сотрудничество также включает организации гражданского общества, которые играют важную роль в защите прав человека, основных свобод и выполнение обязательств в рамках ОБСЕ.

Я также встретилась с представителями гражданского общества, то, что я делаю всегда во время своих визитов. Мы обсудили важность защиты демократических выборов и свободы СМИ, и они рассказали мне о проблемах, с которыми они сталкиваются в настоящее время. Мы также обсудили цифровые права граждан - критическую тему в большинстве стран сегодня, и риски, связанные с доступом частных компаний к данным граждан, будь то через наши телефоны или с использованием технологии распознавания лиц.

- Гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин являются важными аспектами работы ОБСЕ. Какие инициативы и программы реализуются в данной сфере?

- Гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин — это фундаментальные основы работы ОБСЕ и вопросы, которые близки моему сердцу. Недавно я запустила Программу женского лидерства в области мира и инициативу «Молодые женщины за мир» в рамках нашего обязательства по повышению роли женщин в международной безопасности.

Как ОБСЕ, мы взяли на себя обязательство содействовать полному и равноправному участию женщин во всех аспектах жизни общества. С этой целью мы реализуем различные инициативы и программы по поддержке участия женщин в политической и общественной жизни, расширению экономических возможностей и предотвращению гендерного насилия. Например, у нас есть проект по поддержке женщин, работающих в энергетическом секторе в Центральной Азии, секторе, в котором в значительной степени доминируют мужчины.

Здесь, в Астане, наш Офис программ совместно с Фондом развития парламентаризма в Казахстане предлагает курсы по расширению политических, социальных и экономических прав и возможностей женщин. Я очень горжусь тем, что две участницы успешно участвуют в местных выборах 2023 года.

Мы будем продолжать тесно сотрудничать с Казахстаном в продвижении гендерного равенства и прав женщин, а также создании среды, в которой каждый может внести свой вклад в развитие и благополучие общества.

- Каковы Ваши ожидания как Генерального секретаря от партнерства ОБСЕ и Казахстана, и как оно может способствовать региональной стабильности и сотрудничеству в Центральной Азии?

- Приверженность и опыт Казахстана в продвижении региональной интеграции определенно выделяют его в регионе. Казахстан является одним из ключевых игроков в обеспечении региональной безопасности, экономического процветания и человеческого развития. Это видно по нашему партнерству. Я высоко оцениваю конструктивное взаимодействие и тесное сотрудничество Казахстана с Секретариатом и институтами ОБСЕ. Вместе мы укрепляем управление безопасностью границ и противостоим транснациональным угрозам, включая киберпреступность, а также решаем глобальные проблемы, имеющие серьезные последствия для региона, такие как изменение климата.

- Как бы Вы описали вызовы, с которыми ОБСЕ сталкивается сегодня, и в какой степени механизмы безопасности в Европе изменятся в будущем?

- ОБСЕ создавалась как площадка для диалога между государствами, которые обычно не сходятся во взглядах. Я твердо верю, что существование инклюзивных площадок, таких как ОБСЕ, где можно открыто обсуждать разногласия, останется незаменимым. Мы сталкиваемся с широким спектром вызовов безопасности, и мы знаем, что они не ограничиваются какой-либо конкретной границей — безопасность неразрывно связана с безопасностью соседних регионов, и по-прежнему крайне важно поддерживать и усиливать нашу приверженность диалогу, укреплению доверия, и сотрудничеству между всеми государствами-участниками.

- Спасибо за интервью!