Казахстан изучает опыт аграрной науки Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана встретился с министром сельского хозяйства Израиля и посетил исследовательские центры аграрного сектора, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе беседы посол Казахстана Сатыбалды Буршаков и министр сельского хозяйства Израиля Алон Шустер обсудили состояние и приоритетные направления дальнейшего развития казахстанско-израильского взаимодействия в области сельского хозяйства.

Дипломат рассказал израильскому министру о концепции развития агропромышленного комплекса в нашей стране, об основных положениях Послания Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам повышения эффективности использования земельных и водных ресурсов, доступности рынков сбыта, а также развития экспорта и аграрной науки, трансферта технологий.

Для предметного изучения израильского сельскохозяйственного опыта и обсуждения совместных проектов А. Шустер пригласил министра сельского хозяйства Казахстана Сапархана Омарова посетить с визитом Израиль.

В рамках ознакомления с возможностями Израиля в области сельскохозяйственного образования и научных исследований, С. Буршаков также посетил Исследовательский центр имени Волкани (Volcani Center) в г. Ришон-ле-Лецион, в состав которого входит семь институтов: инжиниринга, животноводства, полевых культур, садоводства, защиты растений, почвоведения и гидрологии, технологии обработки и хранения сельскохозяйственной продукции.

В ходе визита посла в Институт сельского хозяйства Еврейского университета в г. Реховот обсуждался вопрос о возможной стажировке молодых ученых, занимающихся аграрной наукой.



