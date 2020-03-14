Казахстан изменил список неблагополучных по коронавирусу стран

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В категории опасности 1а теперь находятся Иран и Италия. Главный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин подписал соответствующее постановление, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Министерства здравоохранения РК.

О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 4 марта 2020 года №12-ПГВр «О дальнейшем усилении мер профилактики коронавирусной инфекции в Республике Казахстан»





В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановлении Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 4 марта 2020 года №12-ПГВр «О дальнейшем усилении мер профилактики коронавирусной инфекции в Республике Казахстан»:

Приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 00 часов 00 минут 17 марта 2020 года.

Главный Государственный

санитарный врач

Республики Казахстан Ж. Бекшин





Приложение

«Приложение 1 к постановлению Главного государственного санитарного врача

Республики Казахстан

№12-ПГВр от 4 марта 2020 года

Страны неблагополучные по коронавирусной инфекции COVID-19



