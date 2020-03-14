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вчера 18:00
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Казахстан изменил список неблагополучных по коронавирусу стран
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В категории опасности 1а теперь находятся Иран и Италия. Главный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин подписал соответствующее постановление, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Министерства здравоохранения РК.
О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 4 марта 2020 года №12-ПГВр «О дальнейшем усилении мер профилактики коронавирусной инфекции в Республике Казахстан»
В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановлении Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 4 марта 2020 года №12-ПГВр «О дальнейшем усилении мер профилактики коронавирусной инфекции в Республике Казахстан»:
Приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 00 часов 00 минут 17 марта 2020 года.
Главный Государственный
санитарный врач
Республики Казахстан Ж. Бекшин
Приложение
«Приложение 1 к постановлению Главного государственного санитарного врача
Республики Казахстан
№12-ПГВр от 4 марта 2020 года
Страны неблагополучные по коронавирусной инфекции COVID-19
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