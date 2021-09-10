Казахстан: из лидера региональной экономики в ее локомотивы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственные организации и коммерческие структуры Кыргызстана воодушевлены возможностями по развитию экономики и привлечению иностранных инвестиций, которые предлагает Международный финансовый центр «Астана». В лице МФЦА кыргызское бизнес-комьюнити видит проводника, способного проложить маршрут выхода из «корона-кризиса», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МФЦА.

В ходе заседания Совета по управлению Международным финансовым центром «Астана» 2 июля 2020 года. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил зафиксировать в Стратегии развития МФЦА до 2025 года задачу о становлении в качестве регионального финансового центра и заявил, что МФЦА с его уникальными возможностями может выступить в качестве универсальной платформы, связывающей страны региона.

Регион также проявляет живой интерес к возможностям МФЦА. Важное подтверждение тому было получено в ходе государственного визита Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Казахстан в марте 2021 года. Результатом ознакомления господина Жапарова с работой МФЦА стало достижение предметных договоренностей об использовании преимуществ площадки Центра в реализации инвестиционных и финансовых инициатив Кыргызстана.

В рамках реализации указанных договоренностей делегация МФЦА с 6 по 8 сентября 2021 года посетила Кыргызстан. В три дня визита уложилась масштабная рабочая программа, свидетельствующая о реальном интересе кыргызских государственных и частных структур разного уровня, а также представительств международных организаций к возможностям Центра.

Верхнеуровневым вопросам развития рынка капитала и инвестиционной привлекательности Центральной Азии были посвящены встречи с представителями Европейского банка реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации, Российско-Кыргызского Фонда, Американской торговой палаты в КР, Международного делового совета.

Значительное внимание было уделено выстраиванию продуктивного взаимодействия с государственными органами и отраслевыми ассоциациями Кыргызстана. Делегация МФЦА провела встречи с Председателем Национального Банка КР, Председателем Совета директоров и Президентом Кыргызской фондовой биржи, Президентом Союза Банков Кыргызстана, представителями Ассоциации электронной коммерции. Достигнуты важные договоренности об использовании площадки Союза Банков для повышения квалификации работников финансового и инвестиционного секторов Кыргызстана, развития партнерства в области «зеленого» и исламского финансирования, а также внедрения принципов ESG в банках второго уровня Кыргызстана. Первым коммерческим банком Кыргызстана, с которым МФЦА будет прорабатывать совместные образовательные программы и профессиональные мероприятия, стал «Оптима Банк».

Ключевым итогом визита стало достижение договоренности между Председателем Правления АО «Администрация МФЦА» Ернуром Рысмагамбетовым и Министром по инвестициям Кыргызской Республики Алмамбетом Шыкмаматовым о реализации совместных проектов, направленных на привлечение иностранных инвестиций, развитие рынков ценных бумаг, расширение возможностей венчурного инвестирования и инноваций.

МФЦА внес и продолжает вносить важный вклад в развитие межгосударственных горизонтальных коммуникаций на различных уровнях, важность которых в условиях региональной и глобальной неопределенности, связанной с пандемией коронавирусной инфекции, кратно возрастает. А живой интерес кыргызских партнеров в очередной раз подтверждает обоснованность региональных амбиций МФЦА.