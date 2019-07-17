Казахстан - Индия: возможности взаимодействия очень велики и не ограничены

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» публикуетстатью чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в РеспубликеИндия и Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка посовместительству Булата Сарсенбаева «Казахстан – Индия. Новые горизонты сотрудничества».

«Говоря об Индиинужно иметь ввиду, что современная Индия - одно из крупнейших государств мира снаселением более 1,3 млрд человек. Сложившаяся многопартийная система иполитическая культура населения подтверждает утвердившуюся репутацию страны какодной из крупнейших демократий в мире.

Индия играетвысокую роль в мировой экономике и входит в число шести самых крупных экономикмира, валовой внутренний продукт (ВВП) которой составляет 2,69 трлн долларовСША. Аналитики прогнозируют, что к 2025 году Индия может стать третьей пообъему ВВП страной мира после Китая и США.

ПравительствоИндии активно реализует целый комплекс мер и программ, направленных настимулирование экономического развития страны, в том числе, по совершенствованиюгосударственного управления и национального законодательства, улучшениеделового и инвестиционного климата. Многие из них, такие как «Делай в Индии»,100 «умных городов», «Доступное жилье для всех», «Цифровая Индия» и другие,созвучны с программами, проводимыми у нас в Казахстане.

Страна находитсяна передовых позициях в качестве центра обширных финансовых ресурсов, а такжеисточника инноваций и научно-технических разработок, представляет огромныйэкспортный рынок для иностранных товаров, в том числе нефти и урана, при этомприобретает статус крупного инвестора и поставщика передовых технологий, впервую очередь IT.

Республика Индияявляется одним из ключевых политических, торгово-экономических и инвестиционныхпартнеров Республики Казахстан в регионе.

Отношения междунашими народами имеют древние традиции и уходят корнями глубоко в прошлое,когда сакские племена из территории современного Казахстана направились в Индиюи обосновали там могущественную империю.

Некоторыеисточники приписывают сакское происхождение духовному учителю и основателюбуддизма Будде Гаутаме, который имел титул «Шакьямуни» (Сакьямуни), означающий«мудрейший из шакья (саков)».

Немаловажноеместо в истории Индии занимает имя известного казахского государственногодеятеля средневековья, ученого-историка Мухаммеда Хайдара Дулати. В 2018 году ПосольствомРК в Дели при активном содействии Археологического управления Индии завершенареконструкция его могилы в городе Сринагар штата Джамму и Кашмир. У изголовьямогилы была установлена информационная табличка на урду и английском языках.

Хотел быдобавить, что нами также совместно с Центром изучения Средней Азии Кашмирскогоуниверситета и Таразским государственным университетом имени Мухаммеда ХайдараДулати была проведена международная конференция «Мухаммед Хайдар Дулати:Золотой мост между Индией и Казахстаном», на которой с докладами о жизни идеятельности известного историка выступили казахстанские и индийские ученые.

Немалую роль вделе консолидации, образовавшегося в Индии в начале XIII века Делийскогосултаната, сыграла тюркская военно-феодальная знать - выходцы из ЦентральнойАзии. Делийский султанат, который просуществовал 320 лет, был крупнейшимгосударством Северной Индии. Одним из первых ее основателей был Кутб уд-ДинАйбек, представитель династии мамлюков. Большая часть источников в качестве егоотчизны упоминает сакральное для нашей страны место - Туркестан. Важноотметить, такие выдающиеся представители мамлюков, как Кутб уд-Дин Айбек иСултан Бейбарс и их потомки, создавали могущественные государства далеко запределами своей родины.

СегодняКазахстан и Индия являются многоэтническими, мультирелигиозными, многоязыковымии светскими обществами.

Следвзаимодействия народов в истории можно проследить и в наших языках. Сегодня вказахском и хинди существует множество общих слов с одинаковым значением.Весьма примечательно, что по итогам визита премьер-министра Республики ИндияНарендра Моди в Казахстан в 2015 году главы государств подписали Совместноезаявление под названием «Тез қадам», которое на обоих языках означает «быстрыйшаг».

Политическиеконтакты между Индией и Казахстаном были заложены в ходе визита ПервогоПрезидента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Индию 22 февраля 1992 года.Необходимо отметить, что данная поездка стала его первым зарубежным визитом вкачестве Президента Казахстана с момента провозглашения Независимости 16декабря 1991 года. Всего состоялось девять официальных визитов на высшем уровне- пять в Казахстан, четыре в Индию.

В 2009 годуподписана Декларация о стратегическом партнерстве между Казахстаном и Индией,таким образом, возведя сотрудничество между нашими странами на более высокий -стратегический уровень.

СегодняНур-Султан и Дели разделяют схожие позиции по проблемам регионального иглобального сотрудничества. Страны тесно взаимодействуют на многостороннихплощадках, таких как Организация Объединенных Наций (ООН), Шанхайскаяорганизация сотрудничества (ШОС) (именно в Казахстане Индия стала наблюдателемШОС, а затем и полноправным членом организации), Совещание по взаимодействию имерам доверия в Азии, Съезд лидеров мировых и традиционных религий и других.

Главнымдостижением сотрудничества Казахстана и Индии является отсутствие каких-либополитических проблем. Более того, хотел бы особо подчеркнуть, что сегоднясложился высокий уровень взаимного доверия. Ярким примером тому является нашпервый казахстанский миротворческий контингент, дислоцированный в 2018 году вЛиван в составе индийского батальона в рамках Временных сил ООН (англ. UnitedNations Interim Force In Lebanon - UNIFIL). Это событие, по праву, можносчитать исторической вехой казахстанско-индийских отношений. Впервыеказахстанские военнослужащие вошли в состав миротворческой миссии ООН. Этостало возможным благодаря доброй воли Индии, уступившей часть своей квоты.

Откровенноговоря, до 2015 года индийское общество недостаточно знало об экономическихвозможностях нашего государства. Сотрудничество было сфокусировано больше наполитической составляющей. Официальный визит Нарендра Моди в Казахстан в 2015году и переговоры на высшем уровне выдвинули экономический блок на приоритетныепозиции. Фактически только в прошлом году мы ощутили реальный интерес к нашейэкономике, развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Дополнительныйимпульс был придан в ходе рабочего визита индийского премьер-министра в РК в2017 году для участия в Саммите ШОС и открытии ЭКСПО, в рамках которыхсостоялись двусторонние встречи с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.Сегодня быстрыми темпами развивается сотрудничество с упором на экономическуюдипломатию, торговое и инвестиционное взаимодействие.

В настоящеевремя Казахстан является основным торговым партнером Индии в Центральной Азии,товарооборот с которым превышает совокупный товарооборот Индии с остальнымигосударствами нашего региона. Так, двусторонний товарооборот между нашимистранами в 2018 году достиг 1,2 млрд долларов США. Он постоянно растет. Приведуследующие цифры. С 2017 года объем товарооборота вырос на 26,5%, или на 254,3млн долларов - с 945,7 млн долларов, а если сравнить с 2015 годом, то этотпоказатель вырос более чем в два раза - с 461,6 млн долларов. За первые тримесяца этого года двусторонняя торговля составила 293,1 млн долларов, что на35,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Убежден, имеютсявсе возможности для дальнейшего роста взаимной торговли. Для этого необходиморешить главный вопрос и устранить основное препятствие на пути увеличенияторговли - отсутствие надежных и экономически выгодных путей доставки грузовмежду нашими странами. Поэтому посольство предпринимает все усилия по болееэффективному использованию железнодорожного маршрута Казахстан-Туркменистан-Иран(Бендер-Аббас, Чабахар) и далее морским путем в Индию. Это позволит увеличитьобъем торговли примерно в два-три раза за счет значительного сокращениятранспортных затрат и времени.

По даннымМинистерства национальной экономики РК, в Казахстане зарегистрировано около 560юридических лиц и филиалов с участием индийского капитала. При этом более 200индийских компаний зарегистрировалось в последние два-три года.

Активная работапо расширению торгово-экономического сотрудничества проводится совместно сКазахстанско-индийским деловым советом. Значительным подспорьем для индийскогобизнеса в Казахстане является деятельность АО «Tengri Bank», акционеромкоторого является Национальный банк Пенджаба (англ. Punjab National Bank).

Говоря ореализации задачи по привлечению инвестиций, отмечу, что Министерствоиностранных дел РК совместно с другими госорганами выстраиваетвертикально-интегрированную схему по привлечению иностранных инвесторов, гдеработа начинается с «фронт-офиса», то есть с посольств за границей. Напомню,что руководством страны в конце прошлого даны поручения Министерствуиностранных дел и загранучреждениям о работе в режиме экономической дипломатии.В нашем Посольстве в Индии определены специальные сотрудники, ответственные запривлечение инвестиций, которые проводят необходимую для этого работу. Болеетого, совсем недавно мы торжественно открыли в Дели представительство АО«Национальная компания «Kazakh Invest».

На данный моментпроводимая работа уже приносит свои результаты. К примеру, транснациональнаякомпания Chaudhary Group в конце прошлого года выкупила активы завода вТуркестанской области по производству лапши быстрого приготовления. Сейчас ониищут партнеров и дистрибьюторов не только в Казахстане, но и в 10 странахрегиона, включая Иран, Азербайджан и других. Совместно с Kazakh Invest мыактивно сотрудничаем с компанией Farm2U, это одна из крупных фермерскихкомпаний Индии, которая заинтересована в развитии интенсивного садоводства вКазахстане.

Интересныйпроект может получиться с индийскими компаниями Sonalika и Mahindra, которыепроводят переговоры по сборке тракторной и сельхозтехники. Группа компанийRefex ведет активные переговоры по переработке редкоземельных металлов иприобретения Дрожиловского месторождения. Подписание соответствующего соглашенияпланируется в июле этого года. Крупная энергетическая компания NTPC (NationalThermal Power Corporation) готова выйти на рынок Казахстана и реализоватьпроект в области альтернативной энергетики мощностью свыше 100 МВт.

И это лишь частьпроектов, над которыми мы сейчас работаем.

Другойпрактический пример, Посольство оказало содействие в участии представительнойиндийской бизнес-делегации в Астанинском экономическом форуме в Нур-Султане, ия сопровождал ее. Участие наших индийских партнеров вызвало интерес вКазахстане. Показателен уровень состоявшихся встреч - с Премьер-Министром РК АскаромМаминым, министрами индустрии и инфраструктурного развития, цифрового развития,оборонной и аэрокосмической промышленности, первыми руководителями Национальногобанка РК, Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), Национальногоуправляющего холдинга «Байтерек», Kazakh Invest, акимами городов Алматы иШымкент, Туркестанской и Акмолинской областей и их заместителями, а такжедругими представителями государственных и деловых структур Республики Казахстан.

Достигнутыдоговоренности о рассмотрении потенциальными инвесторами проектов на общуюсумму свыше 300 млн долларов США по ряду конкретных проектов, подписано два меморандума.

Еще однонаправление, имеющее высокие перспективы, и которое Посольство активнопродвигает, - это финансы, банковский сектор и FinTech. Именно здесь вижузначительные новые возможности для сотрудничества. В апреле этого года проведенапрезентация возможностей МФЦА в городах Дели и Мумбаи. Сейчас мы готовиминдийскую делегацию для участия в Astana Finance Days в июле этого года вНур-Султане. Рассчитываю на проведение предметных переговоров с руководствомМФЦА по установлению тесного сотрудничества в сфере финансов, перестрахования,создания совместных предприятий, например, лаборатории стартапов.

Большиеперспективы видятся в сотрудничестве Казахстана с Индией в области IT. Ужесегодня обсуждается открытие производства телекоммуникационного оборудованиякомпании Tejas на площадке Астанинского IT-хаба, а также сотрудничество сведущей индийской IT-компанией Infosys по подготовке специалистов в даннойобласти. По моему убеждению, приоритетами сотрудничества могли бы также статьвзаимодействие в космической и военно-технической сферах.

Существеннуюподдержку в расширении этого сотрудничества оказывают Почетные консульстваКазахстана в Индии, которые на сегодняшний день осуществляют свою деятельностьв городах Мумбаи (с 2015 года), Ченнай (с 2017 года) и Гандхинагар (с 2018 года).Планируется открытие дополнительных почетных консульств в других городах Индии.

В последние годыувеличивается число как посещающих Казахстан граждан Индии, так и казахстанцев,направляющихся в Индию по линии туризма, лечения, частным делам, с деловыми иучебными целями. Этому до последнего времени способствовало регулярноеавиасообщение между Алматы и Дели и Нур-Султаном и Дели, в общей сложностисоставляющее 11 рейсов в неделю, осуществляемыми авиакомпанией «Эйр Астана».Рассчитываю на возобновление полетов нашего авиаперевозчика в прежних объемах,которое было временно приостановлено после обострения ситуации наиндийско-пакистанской границе. В ближайшее время мы ожидаем открытиедополнительных рейсов по маршрутам Дели-Алматы и Мумбай-Алматы индийскимиавиаперевозчиками-лоукостерами Spice Jet и IndiGo.

Благодаряоперативной и слаженной работе госорганов, гражданам Индии, следующим транзитомчерез города Нур-Султан и Алматы, открыта возможность 72 часового безвизовогорежима; в 2018 было перевезено порядка 80 тысяч транзитных пассажиров. Такжегражданам наших стран предоставлена возможность получения электронных виз.

В 2018 годуПосольством было выдано более 25 тысяч виз индийским гражданам, что в четырераза больше показателя 2014 года - 6,7 тысяч. Аналогичная ситуация сохраняетсяи в этом году.

В ноябре-декабре2019 года планируется визит Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаевав Республику Индия, который позволит нам вывести стратегическое партнерство натраекторию долгосрочного развития за счет расширения торгово-экономического иинвестиционного сотрудничества. Предусмотрено подписание важных двустороннихдокументов, призванных оказать должную динамику нашим отношениям.

Состояние иперспективы развития казахстанско-индийских связей показывают, что мы выбраливерный вектор развития сотрудничества. Существующие возможности взаимодействияочень велики и практически не ограничены.

Для меня, какдипломата, представляющего Республику Казахстан в стране, с населением в однушестую часть всего человечества, имеющей глубокие исторические корни, богатую имногогранную культуру, является большой честью работать и жить рядом струдолюбивым, искренним и добросердечным индийским народом, развивать дружбу исотрудничество между нашими странами».