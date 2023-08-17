Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.39 eur/kzt 495.09

    rub/kzt 4.74 cny/kzt 62.85
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Казахстан импортирует 45 тысяч тонн бензина АИ-95 из России

    17 Августа 2023, 16:00

    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – Казахстан в августе осуществит импорт бензина марки АИ-95 из России. Об этом сообщил вице министр энергетики РК Ерлан Аккенженов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи с индикативными балансами, которые были подписаны между двумя министерствами на этот год у нас предусмотрен импорт 45 тысяч тонн бензина марки АИ -95. На сегодняшний момент соответствующие контракты заключены дочерними организациями нашей национальной нефтегазовой компании «Казмунайгаз», и импорт будет осуществлен в августе месяце. Первый импорт будет в районе 19 тысяч тонн, но это будет скорее всего на пару месяцев - разовая акция. В целом, как я говорил, в октябре месяце мы начнем выпуск 95-го бензина на мощностях Шымкентского нефтеперерабатывающего завода», - сказал Ерлан Аккенженов в интервью журналистам в ходе рабочей поездки министра энергетики в Экибастуз.

    Вице-министр уточнил, что импорт будет осуществлен в конце августа.

    «Связано это, конечно, вы знаете, какая транспортная пробка, которая возникает на границе между РК и РФ в двух направлениях, потому что дороги загружены очень сильно не только нефтепродуктами, но и другими товарами», - добавил Ерлан Аккенженов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Россия Видео Минэнерго РК Топливо
    Новости по теме
    Новости по теме
    Главы МИД Казахстана и России провели телефонный разговор
    Российские таможенники задержали 20 тонн контрафактного «Адидаса» из Казахстана
    Фильмы «Оппенгеймер» и «Барби» запретили в России
    Сколько стоит собрать ребенка в школу в России
    Популярное
    1 Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
    2 В Алматы, Шымкенте и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Какие медицинские услуги можно получить в Казахстане бесплатно
    4 Движение автотранспорта частично ограничено в Астане из-за марафона
    5 Лучшие места для рыбалки в Павлодарской области