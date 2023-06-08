Казахстан имеет репутацию «наводчика мостов» – Жозе Мануэль Баррозу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Жозе Мануэль Баррозу, бывший президент Европейской комиссии и независимый председатель совета директоров Goldman Sachs International, в интервью телеведущей Jibek Joly Кунсае Курмет дал свою оценку отношениям Казахстана и ЕС и высоко оценил репутацию Казахстана как «наводчика мостов» на полях Международного форума Астана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе интервью Жозе Мануэль Баррозу сказал, что рад видеть прогресс в отношениях между Казахстаном и ЕС, добавив, что он гордится своей ролью в этом процессе, потому что Соглашение о расширенном сотрудничестве с Казахстаном было результатом переговоров, которые начались, когда он возглавлял Европейскую комиссию.

«Думаю, можно сказать, что сегодня отношения между Казахстаном и Европейским Союзом очень хорошие. Фактически 40% внешней торговли Казахстана приходится на страны Европы. Страны Европейского Союза являются источником большинства прямых иностранных инвестиций в Казахстан. Так что, я думаю, мы можем сказать, что это очень успешные отношения в интересах Казахстана и Европы в целом», — отметил он.

Отвечая на вопрос о среднем коридоре, который обсуждался на недавней встрече глав государств Центральной Азии и председателя Европейского Совета в Чолпон-Ате, бывший председатель Еврокомиссии подчеркнул, что наличие этого коридора между Европейским Союзом и Казахстаном с углублением в Азию имеет смысл.

«Я всегда был за (корридор). Я думаю, имеет смысл дальнейшая интеграция пяти стран Центральной Азии. Это имеет смысл с экономической точки зрения. Этот коридор может стать очень важным драйвером дальнейшего экономического сотрудничества для процветания Казахстана», — сказал Баррозу.

Жозе Мануэль Баррозу высоко оценил амбициозную цель Казахстана по достижению углеродной нейтральности к 2060 году.

«Я думаю, что это очень амбициозная цель, но нам нужны эти амбициозные цели, потому что на самом деле существует реальная угроза нашей планете с точки зрения климата. Я знаю, что часть инвестиций из ЕС связана с этим переходом. Мы должны рассматривать борьбу с изменением климата не только как затраты, это правда, что в краткосрочной перспективе есть определенные затраты, но вы должны рассматривать это как инвестиции. Потому что переход (к углеродной нейтральности) создает новые рабочие места, новые отрасли. Я считаю, что Казахстан из-за своего геоположения также может играть очень важную роль в этих глобальных процессах по борьбе с изменением климата», — отметил он.

Баррозу также поделился советом для Казахстана, как привлечь больше инвестиционных потоков в свою экономику. По его словам, важным моментом является «региональная интеграция, потому что это вопрос масштаба». Второй путь – это реформы, и в этом отношении он приветствовал реформы, инициированные президентом Токаевым.

Бывший председатель Европейской комиссии также высоко оценил репутацию Казахстана как наводчика мостов, пытающегося продвигать диалог и сотрудничество.

«Поэтому это мероприятие — еще один шаг к большему диалогу, большему пониманию. Я действительно хочу сказать, что здорово быть здесь и быть частью этого диалога, который продвигает Казахстан», — сказал Баррозу о Международном форуме Астана.