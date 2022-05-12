Казахстан имеет потенциал для производства и экспорта зеленой энергии - Роман Скляр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан обладает тремя факторами привлекательности для потенциальных инвесторов - диверсифицированные источники энергии, логистика и значительные природные ресурсы. Об этом заявил первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, выступая на казахстанско-германском бизнес-форуме в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вице-премьер добавил, что в Казахстане имеется значительный потенциал для производства и последующего экспорта зеленой энергии. Значение нашей страны в качестве транзитной в поставках грузов из КНР в Европу также увеличивается. Вместе с тем, он рассказал о проводимых реформах в республике.

«Казахстан открывает новую страницу своей истории, следуя по пути заявленных политических и социально-экономических преобразований. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в марте текущего года объявил о концепции «Новый Казахстан». Данная концепция охватывает все сферы жизни общества и направлена на укрепление института законодательной власти, расширение возможностей каждого казахстанского гражданина – участвовать в процессах принятия политических решений. Недавно было сформировано новое Правительство, перед которым поставлены задачи по решению социально-экономических вопросов», - отметил Роман Скляр.

Также, по его словам, в стране будет разработана новая концепция инвестиционной политики для повышения инвестиционной привлекательности Казахстана.

«В условиях турбулентности мировой экономики на первый план выходит развитие взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Обе страны разделяют общие ценности и последовательно выступают за укрепление мира и стабильности», - заключил Роман Скляр.