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    Казахстан и Южная Корея обсудили сотрудничество в консульской сфере

    27 Апреля 2023, 11:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Республики Казахстана Бауыржан Акатаев провел консульские консультации с Директором по делам зарубежных корейцев и консульским вопросам Министерства иностранных дел Республики Корея Ким Минчхолем.

    В ходе 7-го раунда консультаций по консульским вопросам между внешнеполитическими ведомствами двух стран, стороны высоко оценили уровень двустороннего взаимоотношения, включая сотрудничество в консульской-правовой сфере.

    Сторонами были обсуждены вопросы защиты прав и интересов граждан двух стран, а также актуальные аспекты текущих казахстанско-корейских отношений в правовой сфере, в том числе нелегальной трудовой миграции граждан РК в Южную Корею.

    В частности, исходя из взаимной заинтересованности в регулировании процессов привлечения и использования рабочей силы с учетом ситуации на рынке труда, корейская сторона выразила готовность начать переговорный процесс по привлечению казахстанской рабочей силы в рамках системы трудоустройства иностранцев («Система трудовых разрешений»).

    По итогам переговоров стороны выразили готовность провести следующее заседание в Астане.

    Автор:

    Нурумбетова Дархан

    МИД РК Международные отношения
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