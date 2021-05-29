Казахстан и Всемирная таможенная организация обсудили перспективы сотрудничества

БРЮССЕЛЬ.КАЗИНФОРМ – Глава Представительства Казахстана в Европейском союзе Маргулан Баймухан встретился с Генеральным секретарем Всемирной таможенной организации Кунио Микурия. В ходе встречи были обсуждены текущие вопросы и перспективы сотрудничества между Казахстаном и ВТамО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт МИД РК.

М.Баймухан отметил, что Казахстан уделяет большое внимание сотрудничеству с Всемирной таможенной организацией. Генеральный секретарь подчеркнул значительный прогресс, достигнутый Казахстаном в таможенном администрировании за время сотрудничества. Следующий год будет знаменателен 30-летием сотрудничества между Казахстаном и ВТамО.

Отдельной темой беседы стало обсуждение проводимых в Казахстане социально-экономических и общественно-политических реформ, инициированных Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в рамках концепции «слышащего государства», а также меры по поддержке национальной экономики во время пандемии и ее восстановлению в пост-кризисный период. К.Микурия дал позитивную оценку экономическим и политическим реформам в РК.

Собеседники особо отметили важность оказания содействия таможенными службами не только товарам чрезвычайной помощи, но и всей категории товаров в целом, чтобы помочь свести к минимуму общее воздействие пандемии на мировую экономику и общество. М. Баймухан выразил признательность ВТамО за оказание всесторонней поддержки Казахстану в борьбе с новым вызовом и обеспечении непрерывности торговой цепи поставок.

Казахстанский Посол рассказал К.Микурия о продвижении казахстанской вакцины «QazVac». В данном направлении сотрудничество с ВТамО представляется важным ввиду регистрации отечественной вакцины.

В ходе встречи Главе ВТамО передано приглашение посетить с визитом Казахстан в ближайшее время. По итогам встречи достигнута договоренность развивать всестороннее сотрудничество в таможенной сфере.

Всемирная таможенная организация создана в 1952 году в качестве Совета таможенного сотрудничества ее первых 17 европейских стран-членов. Сегодня ВТамО является международной организацией, которая объединяет 183 таможенные администрации стран мира, обрабатывающие 98% мировой торговли. Представляя глобальный центр таможенной экспертизы, ВТамО является единственной международной структурой, обладающей компетенцией в таможенных вопросах и представляющей международное таможенное сообщество. Стратегической миссией ВТамО является оказание руководства и поддержки ее членам в вопросах упрощения международной торговли, повышения собираемости государственных доходов, а также обеспечение безопасности и защиты общества и граждан.

С июня 1992 года Казахстан является членом ВТамО и с тех пор активно участвует в работе данной организации, в том числе в составе ее руководящих органов – Финансовом комитете, Политической комиссии и Совете таможенного сотрудничества.



