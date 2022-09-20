Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.89 eur/kzt 463.92

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 66.24
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Казахстан и впредь будет надежным поставщиком зерна - Глава государства

    20 Сентября 2022, 22:57

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Казахстан будет надежным поставщиком зерна и других основных продуктов питания, прежде всего, самым бедным странам. Об этом на Общих дебатах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проходящих в Нью-Йорке, заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Моя страна, будучи седьмым крупнейшим производителем зерна в мире, является житницей Центральной Азии. Мы привержены использованию данного сельскохозяйственного потенциала для борьбы с глобальным недостатком продовольствия. Казахстан будет и впредь выступать надежным поставщиком зерна и других социально значимых продовольственных товаров, прежде всего, самым бедным странам», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

    «Мы также намерены усилить сотрудничество с Исламской организацией по продовольственной безопасности, расположенной в Казахстане, а также с агентствами ООН. В этой связи крайне важно вывести продовольствие и удобрения из-под всевозможных санкций и ограничений «, - сказал К. Токаев.

    Прямая трансляция выступления Президента доступна на телеканале Jibek Joly World с 21:45 по времени Астаны. Трансляцию можно посмотреть в эфире и на официальном сайте телеканала Jibek Joly по ссылке.

    19 сентября Президент страны прибыл в Нью-Йорк с рабочим визитом для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках своего визита Глава государства провел встречу с руководителями глобальных финансовых институтов, среди которых JPMorgan Chase & Co., Citi, Goldman Sachs, NASDAQ.

    На полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Касым-Жомарт Токаев встретился с

    Президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, переговорил с Королем Иордании Абдаллой II, провел встречу с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером. Также Глава государства провел двусторонние переговоры с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    ООН Президент Казахстана Экономика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев поддержал челлендж Нурлана Коянбаева с флагом Казахстана
    Новую Стратегию партнерства обсудил Алихан Смаилов с членами Совета директоров АБР
    Астана вошла в состав Всемирной организации «Объединенные города и местные власти»
    Больше всего население Центральной Азии беспокоит рост инфляции – опрос
    Популярное
    1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
    2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
    3 Как мошенники имитируют проблемы с Windows и выманивают данные пользователей
    4 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
    5 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
    Новости партнеров