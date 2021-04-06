Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Транспорт

    Казахстан и Венгрия восстановят авиасообщение

    6 Апреля 2021, 13:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Авиасообщение между Казахстаном и Венгрией будет восстановлено уже летом. Об этом сообщил министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийарто, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Прямое авиасообщение между столицами наших стран - Будапешт - Нур-Султан - снова будет запущено в июне текущего года. Кроме того, будет запущено авиасообщение Будапешт- Нур-Султан - Пекин», - сказал Петер Сийарто на брифинге в МИД РК.

    Министр подчеркнул, что в эпоху коронавируса очень важен вопрос вакцинации. По его словам, вопрос признания документов, подтверждающих факт вакцинации, будет очень важным для обеих сторон.

    Он также сообщил, что уже прошел первый этап вакцинации.

    «Я уже получил первую дозу «Спутника-V», скоро должен получить и вторую», - заключил П. Сийарто.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Транспорт Венгрия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Новые камеры «Аргус-пешеход» тестируют на дорогах Караганды
    Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу