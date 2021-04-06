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    Казахстан и Венгрия обсудили расширение деятельности в рамках ССТГ

    6 Апреля 2021, 13:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан и Венгрия обсудили дальнейшие шаги по расширению деятельности в рамках Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра - министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня с официальным визитом Казахстан посетил министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии господин Петер Сийарто. Венгрия – ближайший союзник нашей страны, единственная страна в регионе Центральной и Восточной Европы, которая установила с нами стратегическое партнерство. Всем известно, что венгры являются братским народом для нас», - сказал Мухтар Тлеуберди на брифинге в МИД.

    По его словам, на сегодняшний день между Казахстаном и Венгрией нет никаких разногласий политического или иного характера.

    «Наши позиции по вопросам международного значения совпадают, политический диалог между нашими странами находится на высоком уровне. Венгрия поддерживает все инициативы и усилия Казахстана на международной арене, что создает благоприятные условия для дальнейшего развития двустороннего взаимодействия»,- отметил министр.

    «Был рассмотрен ряд вопросов международного характера, в том числе касающихся упрощения визового режима Европейского Союза для граждан Казахстана», - заключил М. Тлеуберди.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Венгрия ССТГ Тюркский мир
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