Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Казахстан и Великобритания укрепляют сотрудничество

    28 Августа 2021, 13:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел Ерлана Алимбаева с вновь назначенным Послом Великобритании в Казахстане Кэти Лич, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт МИД РК.

    Стороны отметили активную подготовку к празднованию 30-летнего юбилея дипломатических отношений между Казахстаном и Великобританией в 2022 году, включая организацию визитов на высшем и высоком уровне.

    Британский посол подчеркнула готовность приступить к совместной работе, направленной на дальнейшее укрепление сотрудничества между Нур-Султаном и Лондоном.

    Особое внимание было уделено работе над Соглашением о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Великобританией, укреплению торгово-инвестиционных связей в постпандемийный период, углублению межпарламентского диалога, а также расширению культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами.

    В рамках обсуждения международной повестки, стороны также обсудили предстоящее в ноябре 2021 г. участие казахстанской делегации в Конференции по вопросам изменения климата СОР-26 в г. Глазго.

    Автор:

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Великобритания Сотрудничество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан договорился о дополнительных поставках нефти в Германию
    Совместное заявление президентов Казахстана и Германии для представителей СМИ
    Какую продукцию экспортирует Казахстан из Германии
    Казахстан является важнейшим экономическим партнером в Центральной Азии – президент Германии
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
    5 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта