Казахстан и Великобритания подтверждают приверженность стратегическому партнерству

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Состоялся телефонный разговор главы внешнеполитического ведомства Казахстана Бейбута Атамкулова с Государственным министром по делам Европы и Америки Министерства иностранных дел Великобритании Кристофером Пинчером по инициативе британской стороны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Министр поздравил британского политика с его недавнимназначением, отметив заинтересованность в дальнейшем развитии конструктивныхотношений с новым руководством британского МИД и Правительства.

Подтвердив взаимную заинтересованность в дальнейшемукреплении и расширении стратегического партнерства между двумя государствами,стороны рассмотрели планы организации взаимных визитов и мероприятий на высокомуровне в предстоящий период. В частности, осенью планируются заседанияСтратегического диалога на уровне министров иностранных дел иМежправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому икультурному сотрудничеству, а также инвестиционный форум «Kazakhstan GlobalInvestment Forum - 2019» в Лондоне в октябре этого года

Собеседники подчеркнули необходимость усиленияэкономической составляющей двустороннего сотрудничества, максимальноэффективного использования транзитно-транспортного потенциала Казахстана ивозможностей Международного финансового центра «Астана» для расширенияпартнерства в финансовой и логистической сферах.

Была отмечена важность укрепления культурно-гуманитарногои образовательного сотрудничества, в том числе посредством расширения дляказахстанской молодежи возможностей получения образования в средних и высшихучебных заведениях Великобритании, а также наращивания взаимодействия междувузами двух стран.

Великобритания входит в десятку крупнейших торговыхпартнеров Казахстана по объему товарооборота. В 2018 году взаимная торговлясоставила 1,2 млрд. долл. США. Великобритания также входит в шестеркукрупнейших инвесторов Казахстана. Приток прямых иностранных инвестиций за2005-18 гг. из Великобритании составил 13 млрд. долл. США. В Казахстанезарегистрировано более 800 компаний с британским участием. Ранее в текущем годуКазахстан посетили Государственный министр по делам Европы и АмерикиМинистерства иностранных дел Великобритании сэр Алан Данкан и Торговыйпосланник Премьер-министра Великобритании по Казахстану Баронесса ЭммаНиколсон.