Казахстан и Великобритания подтверждают приверженность стратегическому партнерству

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Состоялся телефонный разговор главы внешнеполитического ведомства Казахстана Бейбута Атамкулова с Государственным министром по делам Европы и Америки Министерства иностранных дел Великобритании Кристофером Пинчером по инициативе британской стороны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Министр поздравил британского политика с его недавним назначением, отметив заинтересованность в дальнейшем развитии конструктивных отношений с новым руководством британского МИД и Правительства.

Подтвердив взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении и расширении стратегического партнерства между двумя государствами, стороны рассмотрели планы организации взаимных визитов и мероприятий на высоком уровне в предстоящий период. В частности, осенью планируются заседания Стратегического диалога на уровне министров иностранных дел и Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, а также инвестиционный форум «Kazakhstan Global Investment Forum - 2019» в Лондоне в октябре этого года

Собеседники подчеркнули необходимость усиления экономической составляющей двустороннего сотрудничества, максимально эффективного использования транзитно-транспортного потенциала Казахстана и возможностей Международного финансового центра «Астана» для расширения партнерства в финансовой и логистической сферах.

Была отмечена важность укрепления культурно-гуманитарного и образовательного сотрудничества, в том числе посредством расширения для казахстанской молодежи возможностей получения образования в средних и высших учебных заведениях Великобритании, а также наращивания взаимодействия между вузами двух стран.

Великобритания входит в десятку крупнейших торговых партнеров Казахстана по объему товарооборота. В 2018 году взаимная торговля составила 1,2 млрд. долл. США. Великобритания также входит в шестерку крупнейших инвесторов Казахстана. Приток прямых иностранных инвестиций за 2005-18 гг. из Великобритании составил 13 млрд. долл. США. В Казахстане зарегистрировано более 800 компаний с британским участием. Ранее в текущем году Казахстан посетили Государственный министр по делам Европы и Америки Министерства иностранных дел Великобритании сэр Алан Данкан и Торговый посланник Премьер-министра Великобритании по Казахстану Баронесса Эмма Николсон.