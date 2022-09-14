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    Казахстан и Ватикан подписали соглашение об углублении сотрудничества

    14 Сентября 2022, 09:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве иностранных дел РК состоялось подписание дополнительного соглашения между Казахстаном и Ватиканом об углублении сотрудничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Документ подписали заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди и секретарь Ватикана по отношениям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер.

    «Первоначальный документ был подписан в 1998 году. Данное соглашение расширяет положения, заключенные 24 года назад, и обеспечивает более стабильную базу для работы в Казахстане католической церкви», - пояснил журналистам заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко.

    Соглашение подписано в рамках государственного визита Папы Римского Франциска в Казахстан.

    Сегодня состоится месса Папы Римского на территории международного выставочного центра EXPO. Посещение для всех желающих бесплатное.

    Ранее сообщалось, что на мессе предусмотрено три тыс. мест, из них большая часть – для паломников из Центральной Азии и других близлежащих стран.



    Автор:

    Анеля Касымова

    МИД РК Религия Сотрудничество Ватикан
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