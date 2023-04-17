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    Казахстан и Вьетнам установят безвизовый режим

    17 Апреля 2023, 20:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан Габиден Темирбеков провёл переговоры в формате видеоконференции с заместителем директора Консульского департамента Министерства иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Люонг Тан Куаном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В ходе переговоров стороны обозначили возможность дальнейшего укрепления дружественных отношений в консульской сфере и, как один из первых и важных шагов, договорились о подписании межправительственного соглашения об облегчении визового режима для владельцев общегражданских паспортов обеих стран.

    Г. Темирбеков проинформировал вьетнамскую сторону о намерении Министерства иностранных дел Казахстана и в дальнейшем углублять связи с регионом Юго-Восточной Азии в различных сферах, и подписание межправительственных документов является прямым его подтверждением.

    Люонг Тан Куан отметил важность выбранного направления в отношениях двух стран и выразил готовность приложить все усилия для скорейшего согласования международного договора.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    МИД РК Туризм
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