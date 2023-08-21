Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.39 eur/kzt 495.09

    rub/kzt 4.74 cny/kzt 62.85
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Казахстан и Вьетнам подписали План совместных действий по развитию торгово-экономического сотрудничества

    21 Августа 2023, 19:50

    ХАНОЙ. КАЗИНФОРМ - 21 августа в рамках официального визита Главы государства К. Токаева во Вьетнам заместителем Премьер-Министра – министром торговли и интеграции Казахстана Сериком Жумангариным и министром промышленности и торговли Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Хонг Зиеном подписан межправительственный План совместных действий по ускоренному развитию торгово-экономического сотрудничества на 2023-2025 гг., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Ukimet.

    Документ направлен на расширение сотрудничества в области торговли, инвестиций, сельского хозяйства, в частности расширение номенклатуры поставляемых товаров, взаимодействие в области специальных экономических зон и ведомств по стандартизации, трансферта вьетнамских сельхозтехнологий, развитие сотрудничества между Алматы и Хошимином, Актау и Данангом, а также создание казахстанско-вьетнамского Делового совета. Товарооборот между Казахстаном и Вьетнамом за январь-июнь 2023 года составил $610,9 млн, что в 3,5 раза выше, чем за аналогичный период предыдущего года ($174,7 млн).Экспорт из Казахстана во Вьетнам за январь-июнь 2023 года вырос в 4,7 раза и составил $116,6 млн.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Международная деятельность РК Токаев Касым-Жомарт Торговля Вьетнам
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сельхозярмарки в Астане: какие регионы представят свою продукцию
    76 человек погибли, 95 получили травмы на праздновании Национального дня во Вьетнаме
    Национальная платежная система будет внедрена в 2024 году
    Важно перезагрузить деятельность «Отбасы банка» - Глава государства
    Популярное
    1 Переговоры о передаче АрселорМиттал Темиртау российской компании прокомментировал Роман Скляр
    2 Какие ведомства и организации перейдут в ведение Министерства транспорта РК
    3 Нарушения на 45,6 млрд тенге выявила аудиторская проверка в Жамбылской области
    4 Сколько стоит уголь в СКО
    5 Штормовое предупреждение объявлено в 15 регионах Казахстана