Казахстан и Вьетнам договорились об укреплении торгово-экономических отношений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане состоялось девятое заседание казахстанско-вьетнамской межправительственной Комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По вьетнамской статистике до подписания соглашения с ЕАЭС товарооборот между Казахстаном и Вьетнамом составлял около 200 млн долларов, сейчас эта цифра стремительно растет. Это показатель развития в отношениях между Вьетнамом и Казахстаном. В ближайшее время мы пытаемся найти новые пути решения вопросов в торгово-экономических сферах. Учитывая, что Казахстан достаточно далекая страна от нас, мы совершенствуем свою логистику. Я думаю, что после этого заседания повысится интерес к инвестициям», - сказал заместитель министра промышленности и торговли Вьетнама, сопредседатель Вьетнамской части Межправительственной комиссии на заседании Хоанг Куок Выонг в МИД РК.

Стороны подтвердили свое стремление к укреплению двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также подчеркнули роль комиссии как важного механизма для расширения сотрудничества между двумя государствами.

«Вьетнам является настолько привлекательной экономической территорией, что со всего мира бизнес стремится туда. И как на переговорах отмечалось, что у Казахстана всего пол миллиона долларов товарооборота с Вьетнамом, в то же время, например, с Польшей 2 млдр. Поэтому огромные перспективы и самые главные механизмы нашего сотрудничества это межправительственная комиссия. Мы надеемся, что те решения, которые сегодня озвучены, помогут развивать двусторонние отношения. Еще с того момента как Вьетнам подписал соглашение с ЕАЭС ко мне сразу же обратились наши компании, которые импортируют живую океаническую рыбу, потому что они имеют возможность привозить продукт уже по хорошим ценам», - добавил заместитель министра иностранных дел РК Ермек Кошербаев.