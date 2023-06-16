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    Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в промышленной сфере

    16 Июня 2023, 21:25

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Состоялась встреча посла Республики Казахстан Бейбута Атамкулова с министром инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лализом Кудратовым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

    В ходе переговоров стороны обсудили ход реализации поручений, данных по итогам государственного визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Ташкент в декабре 2022 года.

    В свете перспективных задач по дальнейшему увеличению товарооборота стороны придали важное значение готовности пунктов пропуска к значительному увеличению грузоперевозок.

    Кроме того, рассмотрена подготовка к запуску международного центра промышленной кооперации и отмечена его перспективная роль в сфере развития промышленности. Высокий потенциал для совместного развития локализации производственных процессов отмечен в сфере автомобилестроения, в частности, в производстве комплектующих из стали, алюминия, стекла, полимеров, кожи.

    Стороны обменялись мнениями о сроках проведения очередного форума межрегионального сотрудничества и условились организовать промышленно-торговые бизнес-форумы на территориях двух стран.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Промышленность Экономика Узбекистан Сотрудничество
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