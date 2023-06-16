Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в промышленной сфере

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Состоялась встреча посла Республики Казахстан Бейбута Атамкулова с министром инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лализом Кудратовым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

В ходе переговоров стороны обсудили ход реализации поручений, данных по итогам государственного визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Ташкент в декабре 2022 года.

В свете перспективных задач по дальнейшему увеличению товарооборота стороны придали важное значение готовности пунктов пропуска к значительному увеличению грузоперевозок.

Кроме того, рассмотрена подготовка к запуску международного центра промышленной кооперации и отмечена его перспективная роль в сфере развития промышленности. Высокий потенциал для совместного развития локализации производственных процессов отмечен в сфере автомобилестроения, в частности, в производстве комплектующих из стали, алюминия, стекла, полимеров, кожи.

Стороны обменялись мнениями о сроках проведения очередного форума межрегионального сотрудничества и условились организовать промышленно-торговые бизнес-форумы на территориях двух стран.