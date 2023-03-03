Казахстан и Узбекистан создали внешнеторговую компанию «УзКазТрейд»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для увеличения взаимного товарооборота между Казахстаном и Узбекистаном создана внешнеторговая компания ООО «УзКазТрейд». Учредителями экспортно-импортного предприятия выступили АО «Центр развития торговой политики «QazTrade» и АО «УзТрейд», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минторговли РК.

«В развитие договоренностей глав Казахстана и Узбекистана между нашими странами активно реализуются проекты по расширению логистических маршрутов, а также услуг для экспортно-импортных операций. Наращивание взаимной торговли – одна из первостепенных задач, в осуществлении которой заинтересованы обе стороны. Деятельность внешнеторговой компании будет направлена на проведение исследований рынка и конкурентного анализа на продукцию крупных предприятий двух стран, выработку предложений по размещению заказов на производство готовой продукции, оптимизации и координации процессов взаимной торговли, содействие бизнесу в сертификации и продвижении на экспорт продукции, а также в поставке по их заказам технологического оборудования, запасных частей, комплектующих, сырья и материалов, произведенных в Узбекистане и Казахстане для замещения импорта из третьих стран, поиске новых покупателей и потребителей продукции», - пояснили в Минторговли.

Как отметил генеральный директор АО «QazTrade» Нуралы Букейханов, создание совместной компании позволит казахстанским предприятиям увеличить объемы поставок товаров на рынки двух стран, будет содействовать выработке предложений по снятию ограничений и барьеров во взаимной торговле.

«На первоначальном этапе планируется провести закуп плодоовощной продукции из Узбекистана для обеспечения потребностей нашего внутреннего рынка. Помимо этого, будем помогать реализовывать казахстанскую мукомольную продукцию на территории Узбекистана с возможностью дальнейшего экспорта в Афганистан. Мы договорились с узбекской стороной о предоставлении преференций на логистические расходы», - сообщил руководитель Центра развития торговой политики.

Кроме того, реализация проекта будет способствовать повышению эффективности государственных мер по сокращению зависимости казахстанского рынка от импорта из третьих стран.

По итогам 2022 года товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном достиг 5,0 млрд долларов, что на 29,8% выше показателя предыдущего года (3,8 млрд долларов). Объем экспортных поставок казахстанских товаров вырос на 33% и составил 3,7 млрд долларов. Рост экспорта в основном произошел из-за увеличения поставок руды и концентратов медных (рост в 4,8 раза), пшеницы (на 32,3%), автомобилей легковых (на 83,7%), подсолнечного масла (на 97,2), говядины свежей и охлажденной (рост в 4,1 раза), алюминия необработанного (на 70,4%).

Импорт в Казахстан из Узбекистана в 2022 году вырос на 21,4% и составил 1,3 млрд долларов. В основном Казахстан покупает кузова для автомобилей, двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием, виноград, прокат плоский из нелегированной стали плакированный, руды и концентраты свинцовые, кирпичи строительные, блоки для полов и аналогичные изделия из керамики, части и принадлежности для автомобилей и тракторов, полимеры этилена.



