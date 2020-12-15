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    Казахстан и Узбекистан развивают сотрудничество в космической сфере

    15 Декабря 2020, 13:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Делегация Агентства космических исследований и технологий при Кабинете министров Республики Узбекистан («Узбеккосмос» ) посетила с рабочим визитом Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Узбекская делегация во главе с исполняющим обязанности генерального директора Агентства космических исследований и технологий Шухрата Кадирова посетила объекты космической инфраструктуры Казахстана, встретилась со специалистами и руководителями предприятий Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

    Итоги визита были подведены на встрече с министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдатом Мусиным.

    Были обсуждены вопросы развития сотрудничества в сфере космической деятельности, в частности, использования возможностей казахстанской системы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и космической системы связи Казахстана, сообщает пресс-служба министерства.

    Гостям был презентованы проекты разработанных геопорталов по мониторингу сельскохозяйственных земель и городской застройки. На встрече было озвучено предложение по созданию совместного предприятия для оказания услуг спутниковой системы связи и вещания «Kazsat» на территории Узбекистана.

    Также стороны обсудили проект Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, подготовленный МЦРИАП РК.

    По итогам рабочих встреч и переговоров был подписан Протокол о намерении развития сотрудничества в сфере космической деятельности между Аэрокосмическим комитетом Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Агентством космических исследований и технологий при Кабинете министров Республики Узбекистан.

    Делегация Узбеккосмоса выразила надежду на дальнейшее сотрудничество с Казахстаном в космической сфере, прочные связи и обмен опытом между странами.

    Казахстанская сторона отметила, что возлагает большие надежды на партнерство с Узбекистаном и готова оказать необходимую помощь соседям в создании и развитии космической деятельности. Уже в ближайшее время предприятия Казкосмоса могут принять узбекских специалистов для повышения квалификации и стажировок в рамках совместных проектов.


    Автор:

    Сара Кабикызы

    Правительство РК Освоение космоса Узбекистан
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