Казахстан и Узбекистан провели совместные антитеррористические учения в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау состоялся второй этап совместного учения Казахстана и Узбекистана «Канжар-2023», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Совместное оперативно-тактическое специальное учение «Канжар-2023» прошло на полигоне «Оймаша» в Мангистауской области.

За активной фазой учения наблюдали министры обороны двух стран генерал-полковник Руслан Жаксылыков и генерал-лейтенант Баходир Курбанов.

Первый этап в форме компьютерного командно-штабного учения прошел в Узбекистане в начале августа текущего года. На втором этапе практические действия отрабатывались как днем, так и ночью на базе учебного полигона «Оймаша» Актауского гарнизона в природно-климатических условиях, осложненных высокой температурой воздуха и запыленностью.

Как рассказали в Минобороны РК, по замыслу учения в регионе активизировались группировки международной террористической организации. Для обеспечения маршрутов наркотрафика они создали опорные базы, схроны оружия и боеприпасов.

Перед сводным тактическим отрядом подразделений специального назначения Казахстана и Узбекистана поставлена задача - обнаружить, локализовать и ликвидировать незаконные вооруженные формирования (НВФ).

В ходе разведывательно-поисковых мероприятий обнаружена одна из баз боевиков. На пункт управления военнослужащие отряда специального назначения передали результаты работы беспилотных комплексов. Авианаводчики выдали летчикам точное местоположение цели. Вторая группа спецназа по приказу командования при поддержке армейской авиации уничтожила условного противника, совершив налет на базу боевиков.

Кроме того, на учении были отработаны эпизоды ухода в отрыв от противника, действия в засаде, освобождения и удержания населенного пункта штурмовым отрядом днем, блокирования и уничтожения НВФ в ночном бою.

Учение проходило в условиях, максимально приближенных к боевым. В них были задействованы боевые машины пехоты, артиллерийские и зенитные комплексы, вертолеты Ми-8, Ми-35, самолеты Су-30 СМ и БПЛА Skylark 1LЕX.

Совместное оперативно-тактическое специальное учение направлено на выработку оперативной совместимости, алгоритма реагирования на случай возникновения террористической угрозы и обеспечение военной безопасности в Центрально-Азиатском регионе.