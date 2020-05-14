Казахстан и Узбекистан провели переговоры по восстановлению подтопленных в Мактаарале территорий

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Магзум Мырзагалиев встретился с министром водного хозяйства Узбекистана Шавхатом Хамраевым. На встрече члены правительства двух стран провели переговоры по восстановлению разрушенных территорий в результате подтопления в Мактааральском районе и профилактике угроз от водохранилищ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

По словам вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Ерлана Нысанбаева, на сегодня нет никакой угрозы для населения со стороны Шардаринского водохранилища. В то же время в Мактааральском и Жетысайском районах в результате стихии ущерб нанесен 7 649 га пахотных земель. В связи с этим в этом направлении ведутся геологические исследования, сообщил Е. Нысанбаев.

Кроме того, устанавливается сумма ущерба, причинённого аграриям. По словам руководителя управления сельского хозяйства Туркестанской области Н. Бадыракова, во второй половине года крестьяне не смогут повторно засеять эти пахотные земли. В результате, общая сумма затрат предпринимателей, занятых в растениеводстве, составит около 3 млрд тенге. Сумма ущерба представлена на рассмотрение комиссии.





Ранее сообщалось, что после сильного дождя и штормового ветра утром 1 мая произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане. В результате чего наполнились водой приграничные коллекторы Мактааральского района Туркестанской области, что привело к подтоплению нескольких населенных пунктов в этом районе.

В связи с этим в Мактааральском районе Туркестанской области была объявлена чрезвычайная ситуация.

Президент РК поручил оказать помощь пострадавшим от подтопления в Мактааральском районе. Правительство приступит к строительству более тысячи домов в Туркестанской области для граждан, лишившихся жилья в результате подтопления после аварии на водохранилище в Узбекистане.



