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    Казахстан и Узбекистан подпишут договор о демаркации государственной границы

    21 Ноября 2022, 17:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан и Узбекистан подпишут договор о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Айбек Смадияров рассказал на брифинге о том, что с 14 по 19 ноября 2022 года в Ташкенте состоялось 100-е заседание правительственных делегаций Республики Казахстан и Республики Узбекистан в Совместной казахстанско-узбекской демаркационной комиссии.

    «Стороны подготовили к подписанию проект Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы и проекты итоговых документов демаркации границы, являющиеся приложениями к вышеуказанному Договору. Сторонами также подписан Заключительный протокол о работе Совместной казахстанско-узбекской демаркационной комиссии», - пояснил официальный представитель МИД РК.

    Айбек Смадияров добавил, что переговоры прошли в атмосфере дружбы и взаимопонимания.


    Фото: gov.kz

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    МИД РК Узбекистан Граница
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