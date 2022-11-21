Казахстан и Узбекистан подпишут договор о демаркации государственной границы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан и Узбекистан подпишут договор о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Айбек Смадияров рассказал на брифинге о том, что с 14 по 19 ноября 2022 года в Ташкенте состоялось 100-е заседание правительственных делегаций Республики Казахстан и Республики Узбекистан в Совместной казахстанско-узбекской демаркационной комиссии.

«Стороны подготовили к подписанию проект Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы и проекты итоговых документов демаркации границы, являющиеся приложениями к вышеуказанному Договору. Сторонами также подписан Заключительный протокол о работе Совместной казахстанско-узбекской демаркационной комиссии», - пояснил официальный представитель МИД РК.

Айбек Смадияров добавил, что переговоры прошли в атмосфере дружбы и взаимопонимания.





Фото: gov.kz