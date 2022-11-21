Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Казахстан и Узбекистан подпишут договор о демаркации государственной границы

21 Ноября 2022, 17:54
Казахстан и Узбекистан подпишут договор о демаркации государственной границы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан и Узбекистан подпишут договор о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Айбек Смадияров рассказал на брифинге о том, что с 14 по 19 ноября 2022 года в Ташкенте состоялось 100-е заседание правительственных делегаций Республики Казахстан и Республики Узбекистан в Совместной казахстанско-узбекской демаркационной комиссии.

«Стороны подготовили к подписанию проект Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы и проекты итоговых документов демаркации границы, являющиеся приложениями к вышеуказанному Договору. Сторонами также подписан Заключительный протокол о работе Совместной казахстанско-узбекской демаркационной комиссии», - пояснил официальный представитель МИД РК.

Айбек Смадияров добавил, что переговоры прошли в атмосфере дружбы и взаимопонимания.


Фото: gov.kz

Новости по теме
Встреча по Сирии в Астанинском формате: Кто завтра приедет в  столицу
Грузооборот через «Бахты-Покиту» на границе между РК и КНР превысит 300 тыс. тонн
Президентские выборы в Казахстане освещали 264 иностранных журналиста – МИД РК
Читайте также
Встреча по Сирии в Астанинском формате: Кто завтра приедет в  столицу
Грузооборот через «Бахты-Покиту» на границе между РК и КНР превысит 300 тыс. тонн
Президентские выборы в Казахстане освещали 264 иностранных журналиста – МИД РК
На некоторых избирательных участках за рубежом не хватило бюллетеней – МИД РК
Президентские выборы: В каких зарубежных странах проголосовало больше всего граждан
Более 88% казахстанцев проголосовали за рубежом
Шавкат Мирзиёев поздравил Президента РК с уверенной победой на внеочередных выборах
Завершил работу последний избирательный участок за рубежом в Сан-Франциско
Новости партнеров
Популярное
1 Кандидаты в президенты поздравили Касым-Жомарта Токаева с победой
2 Касым-Жомарт Токаев посетил Республиканский общественный штаб
3 За Касым-Жомарта Токаева проголосовали 81,31 % - ЦИК озвучила предварительные итоги выборов
4 Результаты Exit-poll: за Касым-Жомарта Токаева проголосовало 82,45% избирателей
5 Маму Геннадия Головкина приветствовали аплодисментами на выборах в Караганде

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору