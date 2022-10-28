Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту по развитию торгово-экономического сотрудничества

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов и Премьер-Министр Узбекистана Абдулла Арипов обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества на полях заседания Совета глав правительств СНГ в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина РК.

«Мы готовы к дальнейшему углублению отношений по всем направлениям взаимовыгодного сотрудничества», — отметил Премьер-Министр РК.

Абдулла Арипов подтвердил готовность Узбекистана продолжать активную работу по всем приоритетным направлениям.

«Казахстан является одним из крупнейших торговых партнеров нашей страны. За последние пять лет двусторонний товарооборот вырос более чем в два раза. Теперь перед нами стоит задача довести объем взаимной торговли до 10 млрд долларов. Укрепляется также взаимовыгодное сотрудничество между различными регионами наших стран», — сказал Абдулла Арипов.

По итогам встречи главы правительств подписали Дорожную карту по развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан, которая предусматривает реализацию мер в сферах налогового регулирования, транзита грузов, образования, энергетики, сельского хозяйства.

Ранее сообщалось, что сегодня в Астане прошло заседание Совета глав правительств СНГ. На заседании рассмотрели ряд вопросов: экономическое взаимодействие в СНГ; Соглашение о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций; проведение очередного заседания Совета глав правительств СНГ и другие.

В ходе заседания подписали ряд документов.