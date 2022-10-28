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Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту по развитию торгово-экономического сотрудничества

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
28 Октября 2022, 18:05
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту по развитию торгово-экономического сотрудничества

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов и Премьер-Министр Узбекистана Абдулла Арипов обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества на полях заседания Совета глав правительств СНГ в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина РК.

«Мы готовы к дальнейшему углублению отношений по всем направлениям взаимовыгодного сотрудничества», — отметил Премьер-Министр РК.

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Абдулла Арипов подтвердил готовность Узбекистана продолжать активную работу по всем приоритетным направлениям.

«Казахстан является одним из крупнейших торговых партнеров нашей страны. За последние пять лет двусторонний товарооборот вырос более чем в два раза. Теперь перед нами стоит задача довести объем взаимной торговли до 10 млрд долларов. Укрепляется также взаимовыгодное сотрудничество между различными регионами наших стран», — сказал Абдулла Арипов.

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По итогам встречи главы правительств подписали Дорожную карту по развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан, которая предусматривает реализацию мер в сферах налогового регулирования, транзита грузов, образования, энергетики, сельского хозяйства.

Ранее сообщалось, что сегодня в Астане прошло заседание Совета глав правительств СНГ. На заседании рассмотрели ряд вопросов: экономическое взаимодействие в СНГ; Соглашение о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций; проведение очередного заседания Совета глав правительств СНГ и другие.

В ходе заседания подписали ряд документов.

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