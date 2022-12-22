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    Казахстан и Узбекистан подписали 15 документов

    22 Декабря 2022, 18:11

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Ташкенте в присутствии президентов Казахстана и Узбекистана членами официальных делегаций был подписан ряд документов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    1. Рамочное соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о регулировании деятельности Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия».

    2. Меморандум о взаимопонимании между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерством инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан в области развития системы электронной торговли.

    3. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области высшего и послевузовского образования.

    4. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области охраны окружающей среды.

    5. Меморандум о взаимопонимании между Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Государственным комитетом Республики Узбекистан по лесному хозяйству в области лесного хозяйства.

    6. Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан об условиях взаимных поездок граждан от 7 июля 2000 года.

    7. Меморандум о сотрудничестве между Агентством по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан и Агентством стратегических реформ при Президенте Республики Узбекистан.

    8. Меморандум о взаимопонимании в сфере государственной службы между Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы и Агентством по развития государственной службы при Президенте Республики Узбекистан.

    9. Дорожная карта по расширению сотрудничества между Акиматом Кызылординской области Республики Казахстан и Хокимиятом Навоийской области Республики Узбекистан на 2023-2024 годы.

    10. Дорожная карта по расширению сотрудничества между Акиматом Туркестанской области Республики Казахстан и Хокимиятом Джизакской области Республики Узбекистан на 2023-2024 годы.

    11. Дорожная карта по расширению сотрудничества между Акиматом Туркестанской области Республики Казахстан и Хокимиятом Ташкентской области Республики Узбекистан на 2023-2024 годы.

    12. Соглашение между АО НК «КазМунайГаз» и АО «Узбекнефтегаз».

    13. Соглашение о сотрудничестве между Eurasian Resources Group S.a.r.l. и ООО Sanoat Energetika Guruhi Enera.

    14. Соглашение о совместном партнерстве в рамках реализации инвестиционных проектов строительства ряда комплексов по производству минеральных удобрений в Республике Узбекистан между ТОО «Казфосфат» и АО «Узкимёсаноат» и KP Fertilizers Ltd.

    15. Меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании между ТОО PTC Holding (Республика Казахстан) и Хокимиятом Ташкентской области Республики Узбекистан.


    Фото: t.me/bort_01
    Центральная Азия Президент Казахстана Узбекистан
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