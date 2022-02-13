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    Казахстан и Узбекистан обсудили возобновление железнодорожного сообщения

    13 Февраля 2022, 16:27

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В рамках заседания узбекско-казахстанской рабочей группы по вопросам транспорта состоялась встреча заместителя министра индустрии и инфраструктурного развития РК Б.Камалиева с заместителем министра транспорта Республики Узбекистан А.Муминовым, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Министерства транспорта РУ, в ходе встречи были обсуждены вопросы скорейшего возобновления железнодорожных и автобусных пассажирских перевозок, которые были прерваны из-за пандемии коронавируса.

    «Стороны подтвердили важность смягчения эпидемиологических требований и ускорения процессов возобновления пассажирских перевозок наземным транспортом», - сообщает ведомство.

    Также рабочей группой были рассмотрены инфраструктурные проекты в сфере автомобильного и железнодорожного транспорта: высокоскоростная железная дорога Туркестан – Шымкент – Ташкент и транспортный коридор «Учкудук – Кызылорда».

    Кроме того, обсужден вопрос внедрения новых маршрутов (воздушных трасс) в обслуживании воздушного движения по территориям двух стран.

    По итогам встречи был подписан соответствующий протокол по достигнутым договоренностям.

    Отметим, наземное транспортное сообщение между странами было приостановлено в марте 2020 года в рамках карантинных ограничений по коронавирусу. В мае 2021 года Узбекистан обратился с предложением о возобновлении пассажирского железнодорожного сообщения.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    КТЖ Туризм Узбекистан Дороги МИИР РК
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