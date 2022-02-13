Казахстан и Узбекистан обсудили возобновление железнодорожного сообщения

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В рамках заседания узбекско-казахстанской рабочей группы по вопросам транспорта состоялась встреча заместителя министра индустрии и инфраструктурного развития РК Б.Камалиева с заместителем министра транспорта Республики Узбекистан А.Муминовым, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Министерства транспорта РУ, в ходе встречи были обсуждены вопросы скорейшего возобновления железнодорожных и автобусных пассажирских перевозок, которые были прерваны из-за пандемии коронавируса.

«Стороны подтвердили важность смягчения эпидемиологических требований и ускорения процессов возобновления пассажирских перевозок наземным транспортом», - сообщает ведомство.

Также рабочей группой были рассмотрены инфраструктурные проекты в сфере автомобильного и железнодорожного транспорта: высокоскоростная железная дорога Туркестан – Шымкент – Ташкент и транспортный коридор «Учкудук – Кызылорда».

Кроме того, обсужден вопрос внедрения новых маршрутов (воздушных трасс) в обслуживании воздушного движения по территориям двух стран.

По итогам встречи был подписан соответствующий протокол по достигнутым договоренностям.

Отметим, наземное транспортное сообщение между странами было приостановлено в марте 2020 года в рамках карантинных ограничений по коронавирусу. В мае 2021 года Узбекистан обратился с предложением о возобновлении пассажирского железнодорожного сообщения.



