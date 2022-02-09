Казахстан и Узбекистан обсудили водные проблемы

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Ташкенте министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев провел встречу с министром водного хозяйства Республики Узбекистан Шавкатом Хамраевым, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
В ходе встречи были обсуждены совместные меры по улучшению водохозяйственной ситуации в среднем и нижнем течении реки Сырдарья.
По итогам обсуждений достигнуты договоренности о принятии совместных мер по увеличению приточности в Шардаринское водохранилище и стабильной подаче воды по межгосударственному каналу «Достык».
Кроме того, в ходе встречи были обсуждены вопросы подписания Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о совместном управлении и использовании трансграничных водных объектов. Стороны подтвердили намерения ускорить процедуры по согласованию проекта соглашения.
Также были рассмотрены вопросы создания двусторонней комиссии по сотрудничеству в сфере водных отношений на уровне премьер-министров двух стран.
Кроме этого, стороны провели консультации по вопросам создания водно-энергетического консорциума Центральной Азии и участия в строительстве ГЭС.