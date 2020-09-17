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    Казахстан и Узбекистан обсудили открытие авиарейсов между Актау и Ургенчем

    17 Сентября 2020, 14:05

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Представители авиакомпаний Узбекистана и Казахстана рассмотрели вопрос открытия регулярных рейсов между Ургенчем и Актау, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ», со ссылкой на ИА «Дунё».

    Об этом в ходе видеоконференции сообщили представители авиакомпаний Узбекистана и Казахстана, а также хокимият Хорезмской области и акимат Мангистауской области.

    Генеральный консул Узбекистана Нодиржон Тургунов выразил уверенность, что «встреча послужит плодотворной площадкой поднятия межрегионального сотрудничества на новый уровень, а открытие регулярных рейсов между Ургенчем и Актау будет способствовать развитию туризма между Узбекистаном и Казахстаном».

    В то же время, руководитель управления индустриально-инновационного развития Мангистауской области Нурбек Айтжан рассказал участникам мероприятия о нынешнем развитии казахско-узбекского сотрудничества, а также достигнутом с Хорезмской областью достижении в межрегиональном взаимодействии, и от имени руководства региона полностью поддержал открытие регулярных рейсов по направлению Актау – Ургенч.

    Кроме того, на видеоконференции специалисты рассмотрели практические вопросы открытия авиасообщения между Ургенчем и Актау. Директор аэропорта Актау Селчук Киледжи и его заместитель Меруерт Жолдыбаева выступили с презентационными докладами на тему «Открой Шелковый путь из Актау», посвященными туристическому потенциалу двух стран.

    Также были рассмотрены вопросы, связанные с развитием общего туризма и необходимостью разработать совместные туристические маршруты, пакеты, программы, включающие исторические города Узбекистана и Казахстана.

    Мирас Куандыков

    Автор:

    Мирас Куандыков

    Транспорт Узбекистан
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