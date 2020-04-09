Казахстан и Узбекистан договорились о защите прав трудящихся-мигрантов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Сенате Парламента РК принят законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о трудовой деятельности и защите прав трудящихся-мигрантов, являющихся гражданами Республики Узбекистан, в Республике Казахстан и трудящихся-мигрантов, являющихся гражданами Республики Казахстан, в Республике Узбекистан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Основной целью Соглашения является осуществление мер по регулированию миграционных потоков и предотвращению незаконной трудовой деятельности на территориях государств сторон и регулирование вопросов трудовой деятельности и защиты прав трудящихся-мигрантов, являющихся гражданами Республики Казахстан и гражданами Республики Узбекистан.

В рамках Соглашения предусмотрено:

- получение трудящимся мигрантом возмещения вреда вследствие увечья, профессионального заболевания либо иного повреждения здоровья, связанного с исполнением им трудовых обязанностей, а также гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;

- при занятии педагогической, медицинской или фармацевтической деятельностью трудовые мигранты, получившие педагогическое, медицинское или фармацевтическое образование, проходят установленную законодательством принимающего государства процедуру признания документов об образовании;

- пенсионное и социальное обеспечение трудящихся-мигрантов в соответствии с законодательством принимающего государства.

Ожидается, что принятый законопроект послужит укреплению сотрудничества между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан в области регулирования процесса трудовой миграции и создания благоприятных условий для перемещения рабочей силы между двумя государствами.



