Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Казахстан и Узбекистан договорились о защите прав трудящихся-мигрантов

    9 Апреля 2020, 14:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Сенате Парламента РК принят законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о трудовой деятельности и защите прав трудящихся-мигрантов, являющихся гражданами Республики Узбекистан, в Республике Казахстан и трудящихся-мигрантов, являющихся гражданами Республики Казахстан, в Республике Узбекистан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Основной целью Соглашения является осуществление мер по регулированию миграционных потоков и предотвращению незаконной трудовой деятельности на территориях государств сторон и регулирование вопросов трудовой деятельности и защиты прав трудящихся-мигрантов, являющихся гражданами Республики Казахстан и гражданами Республики Узбекистан.

    В рамках Соглашения предусмотрено:

    - получение трудящимся мигрантом возмещения вреда вследствие увечья, профессионального заболевания либо иного повреждения здоровья, связанного с исполнением им трудовых обязанностей, а также гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;

    - при занятии педагогической, медицинской или фармацевтической деятельностью трудовые мигранты, получившие педагогическое, медицинское или фармацевтическое образование, проходят установленную законодательством принимающего государства процедуру признания документов об образовании;

    - пенсионное и социальное обеспечение трудящихся-мигрантов в соответствии с законодательством принимающего государства.

    Ожидается, что принятый законопроект послужит укреплению сотрудничества между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан в области регулирования процесса трудовой миграции и создания благоприятных условий для перемещения рабочей силы между двумя государствами.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Сенат Узбекистан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Маулен Ашимбаев встретился с председателем группы дружбы «Бельгия-Казахстан»
    Почему некачественно строят школы в рамках нацпроекта, объяснил сенатор
    До 60% поливной воды теряется на устаревших оросительных сетях – депутат Закиржан Кузиев
    Рассмотреть альтернативные направления водоснабжения Астаны предлагает Бибигуль Жексенбай
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    3 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    4 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    5 Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Новости партнеров