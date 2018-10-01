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Казахстан и Турция обсудили вопросы двустороннего военно-технического сотрудничества
20 Октября 2018 01:30 85
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане состоялась встреча министра обороны РК Нурлана Ермекбаева с председателем совета директоров - генеральным директором турецкой компании «Aselsan» Халуком Гергюном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние военно-технического сотрудничества, а также подтвердили намерение о его дальнейшем расширении и углублении взаимодействия.
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