Казахстан и Турция обсудили вопросы двустороннего военно-технического сотрудничества

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане состоялась встреча министра обороны РК Нурлана Ермекбаева с председателем совета директоров - генеральным директором турецкой компании «Aselsan» Халуком Гергюном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние военно-технического сотрудничества, а также подтвердили намерение о его дальнейшем расширении и углублении взаимодействия.